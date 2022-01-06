第一線大多打AZ！公衛專家勸中央「彈性思考」：3個月就可打第3劑

▲桃園機場群聚案累計8人染疫，專家建議，讓第一線高風險人員盡快施打第三劑疫苗。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／綜合報導

桃園機場群聚案累計8人確診，目前已知有2人感染Omicron。不過，研究顯示Omicron傳染力相當高，讓不少國家緊急加打第三劑疫苗，台灣部分則是規定2劑滿5個月可施打。但有專家表示，英國經驗指出，若是施打兩劑AZ者建議3個月打第三針，應思考釜底抽薪之計，沒有疫情大家可以按照現在的5個月規定，但有疫情時，應彈性調整，保護高危險群及其家戶。

桃機爆發群聚案例，目前累計8人確診，其中1名為防疫計程車司機，其餘7名皆是大夜班女清潔工。據了解，有2人確定感染Omicron，疫苗部分則是有1人確認施打兩劑AZ。面對強勁的Omicron，台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙直言，「要用彈性思為去思考。」

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陳秀熙說，現在台灣機場已如同國外機場「都是相當高危險」。他認為，找出群聚的感染源固然是好事、疫調也要確實做好沒錯，但當我們已經知道Omicorn的傳播力這麼強，傳染管道如此多，就得要有「釜底抽薪之計」，讓高風險人員施打第三劑。

陳秀熙指出，這群人大部分都是施打兩劑AZ，中和抗體濃度可以說是都沒有了，而英國經驗可知，3個月後就可施打第3針，他們也建議3個月就打加強針。

陳秀熙強調，沒有疫情時，可以讓大家都按照期限5個月後再打，但有疫情時，高風險暴露的人及其家人就必須保護好，防止變成社區流行。但他也提醒，雖說第3劑要打，但也不代表NPI和檢測措施就可不用，這部分還是要同心協力的思考及完成滾動式修正。