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長征五號失控墜落　NASA痛批：中國對太空垃圾「不夠負責」！

▲▼長征五號B遙二。（圖／路透）

▲ 長征五號B遙二已於今日稍早墜入印度洋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日於海南島升空，今（9）日上午重返地球，大部分零件在進入大氣層過程中被摧毀，化解人們對於殘骸可能掉落陸地的恐懼，卻也招來美國對北京資訊透明度的批評。美國國家航空暨太空總署（NASA）便指責，中國對這個巨大的太空垃圾不夠負責。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）9日針對長征五號發表聲明直言，「從事太空活動的國家必須將重回地球的太空物體對人類與財產造成的風險降到最低，並使這些作業的透明度最大化。顯然中國對於他們的太空垃圾並沒有達到負責任的標準。」

尼爾森指出，「為確保外太空活動的安全、穩定、保障與長期可持續性，中國及所有從事太空活動的國家和商業實體對太空採取負責任且透明的行動是相當關鍵的。」

根據中國官媒，長征五號火箭主體殘骸於台灣時間9日上午10時24分重新進入大氣層，墜落於印度洋馬爾地夫群島以西海域。美國太空司令部則證實，火箭自阿拉伯半島上空重返地球，但目前不清楚撞擊陸地或水面，未來也不會公開確切撞擊位置及碎片影響範圍。

根據《路透社》，專家指出，由於地球表面大部分被水覆蓋，火箭掉落在陸地上人口密集地區的可能性極低，造成傷亡的可能性更低，但仍然存在不確定性，且中國官方在火箭重返大氣層前並未發布有力的聲明，增添人們的焦慮。

不斷更新／長征五號證實掉入印度洋！　美軍曝墜落前「最後座標」

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