單月投注金額逾10億！百警包抄網路博奕抓50人　查扣960萬現金

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區補選9日投票，台中市警方為防止選舉賭盤，積極查緝網路博奕集團，昨天會同台北市、基隆市警方百餘名警力，搜索某科技公司隱身在商辦大樓的據點，逮捕50名員工、起出現金960多萬元，該博奕集團單月投注金額逾10億元，初步了解並無選舉賭盤，警政署長陳家欽南下慰勞打氣，呼籲斬斷所有選舉賭盤得以依附之管道，全面查察賄選及防制暴力介入選舉。

▲▼台中警方防止選舉賭盤，再破網路博奕集團，逮捕50人、查扣960萬現金，警政署長陳家欽南下打氣。（圖／警方提供）

台中市刑警大隊運用大數據資料分析，蒐證掌握台中地區某科技公司所經營博弈網站，5日動員百餘名警力，搜索該公司分設在台中及北部等地的商辦大樓及民宅，各據點都有主要負責業務，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等分工細膩，查獲幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，現金960多萬元等贓證物，該集團網站單月會員投注金額逾10億元，賭博項目為各式運動賽事、彩票等，和選舉賭盤無關。

台中警方為防制賭盤介入選舉，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭全力掃蕩，自去年12月20日迄今已查獲各類賭博案69件229人，惟尚未發現有經營選舉賭盤情事。

陳家欽在會議特別表示，本次立委補選為全國唯一單一選區選舉，必然成為眾所矚目焦點，越接近投票日，選情勢必激烈，並期許所有同仁強力查辦各類賭博案件，以斬斷所有選舉賭盤得以依附之管道，主動積極蒐報賄選暴力情資，全面查察賄選及防制暴力介入選舉。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，本次立委補選，將有258個投開票所，當日投入警力1600多人，警方已做好全面維安整備工作，秉持「行政中立、依法行政」原則，持續全力投入查賄制暴、治安維護各項工作，全面防制各類犯罪作為，以有效維護本市治安之平穩，並確保本次補選工作順利。