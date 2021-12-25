中市前新聞局長爆料違建　顏寬恒反擊：以前不查現在烏龍爆料

▲▼針對卓冠廷爆料違建一事，顏寬恒反擊，民進黨執政時不查，豈不是行政怠惰。（圖／顏寬恒競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

前台中市政府新聞局長卓冠廷爆料指出，顏寬恒家族佔用國有地並大蓋違建豪宅，國民黨台中立委補選參選人顏寬恒表示，今天表示，有無違建不是他說了算，也不是卓冠廷說了算，當時中央和台中市都是民進黨，林佳龍是市長，卓冠廷是新聞局長，以前不查現在才烏龍爆料，不是也說明了他們的行政怠惰。

顏寬恒出席參加霧峰區民生橋改建工程開工祈福典禮後受訪表示，建築部份一切依照相關法規進行，違建部份不是卓冠廷說了算，一切交由相關單位判斷。

顏寬恒表示，選舉就是一步一腳印、勤跑基層，他今天參加民生橋開工典禮，這不但關乎霧峰山區的居民交通便利、安全性，是地方盛事，也是見證他擔任立委7年來爭取建設的成果，包括六股路興建和六股橋拓寬，也是他爭取而來的，身為一個參選人，就要關心地方建設、發展，而非充滿口水，批評、抹黑、造謠。

顏寬恒指出，很多民進黨大咖都來幫對手輔選，府、院、黨、正副總統、部長、媒體名嘴、網軍，這些他都沒有，但他有滿滿的鄉親對他的支持，呼籲鄉親應支持在地認真的候選人，而不是只會漫罵造謠。

至於民進黨將總預算案和地制法法案抽出逕付二讀，顏寬恒認為，這是所有民主政黨不會做的，以民主之名反民主，現在只要總統說了就算，立法院就變成橡皮圖章，行政院變成劊子手，台灣民主已大大淪喪，走向獨裁。