被控為節稅與妻子三結兩離　顏寬恒否認親曝是這原因

▲▼顏寬恒批評與妻子婚姻關係和鎮瀾宮公布財產，選舉已經選到泯滅人性。（圖／顏寬恒服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選有5人參選，戰況激烈每天都有新話題，不僅大甲鎮瀾宮被迫公布財產，顏寬恒與妻子三結兩離也成話題，顏寬恒上午出席龍井區龍峰國小愛心園遊會時表示，選舉選到把媽祖拖下水，根本就是殘害信仰，泯滅人性，至於婚姻關係，是自己和妻子感情問題，和節稅無關。

顏寬恒上午參加龍峰國小愛心園遊會，他說，只要來參加學校活動，碰到的家長都在跟他討論中火減碳、減量，不能再增加燃煤量的問題，這是每個家長都心心念念的議題，，難道一個政府無能到無底線的讓中火增加燃煤量，讓中部鄉親生活這麼危難，不能讓民眾安居樂業嗎？

針對被周玉蔻批評是「草包恒」一事，顏寬恒說，請先檢討自己再來指責別人，有關周的批評抹黑，都交給司法處理。

至於在宣布參選當天預告自己以後將會「萬箭穿心，血肉模糊」，顏寬恒說這是可以預見的，從前一段時間到現在，選舉登記成為候選人之前就是看到這種情形，到公投、到選舉前，不知還有多少抹黑跟造謠。

另外，外界認為他跟妻子陳麗凌「三結兩離」，是為了可以節稅，顏寬恒則說，這是自己和妻子感情問題，和財產分配無關，不要再無端指控。

而自己參選也讓鎮瀾宮被迫公布高達18億的廟產一事，顏說尊重鎮瀾宮的作法，自己只是鎮瀾宮的義工、媽祖的信徒，希望選舉不要選到這麼沒有人性、抹滅人性。