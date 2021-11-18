　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中二區立委補選剩53天　林靜儀成立抓鬼大隊：反賄選是勝敗關鍵

▲▼中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選只剩下53天，民進黨徵名的林靜儀候選人上午在競總主委林佳龍、總幹事林佳龍和多名律師陪同下成立反賄選、反奧步小組，陳柏惟痛批對方對公共政策隻字未提，卻說海線鄉親是他靠山，林靜儀說，她強烈感受到資源不對稱，讓真正想為故鄉打拚的年輕人無法出頭，林佳龍更直指，這次勝敗關鍵就是反賄選，呼籲檢警調動起來，台灣民主才有希望。

▲▼中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

有20多年抓賄經驗的蔡百修表示，全台只大有金門、馬祖沒有去抓過賄選，呼籲檢察官主動查賄，不要平時抓壞人很認真，但抓賄選卻不積極。

▲▼中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

林佳龍表示，中二選區地大人稀，左鄰右舍都熟，很容易綁椿，部份里長都受到壓力，配有責任額，在這次罷免，就有專人在投開票所外面按計次器，數人頭，發現還有人沒來，中午過後，就開始開車去家裡載，加上威脅利誘，他認為這次就是黑金和反黑金之戰，賄選與反賄選之戰，對方對政策一直無法回應，至今還相信利用傳統作法可以勝選，因此這次勝選關鍵在於反賄選是否落實，檢警調主動出擊，而且也可以解除里長和椿腳壓力。

▲▼中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

林說，一旦賄選成功，一定會百倍賺回，賄選就是用權和錢造成無形壓力，讓人民無法依自由意志投票，這次是黑金勢力集結和反撲，大家要選賢與能，不是選錢與權，錢權合流就是黑金溫床。

陳柏惟表示，對方擔任7年立委，為海線做了什麼，至今還在說海線是他的靠山，作為候選人卻提不出政策和願景，一直逃避不敢回答問題，還認為利用檯面下動作，可以有選票，因此拜託大家一起當抓鬼大隊，賄選手法日新月異，呼籲選民如果覺得怪怪的，應該拿出勇氣，真正為公義發聲。

林靜儀說，很多人都提醒她要注意這次的賄選和綁椿動作，她在地方已跑了一段時間，每次和鄉親握手，發現鄉親手部都很粗糙，大家都是很辛苦才擁有目前生活，面對這次選舉資源的不對稱，小黨連賄選能力都沒有，也因為資源不對等，讓有心參政為家鄉服務的年輕人，一點機會都沒有，賄選是對民主侵害，希望賄選文化有一天能夠根除。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭昭巖扮《鬼滅之刃》禰豆子　邀柯文哲Cosplay炭治郎當「萬華代言人」

F16V升級接裝有3大意義　蔡英文感謝空軍捍衛空域：我和國人都很安心

開放萊豬進口國安會曾提建言？　顧立雄：有被徵詢意見

官員宣傳公投是「義務」！政院搬法條背書：沒有行政不中立

反萊豬公投案仍處劣勢　行政院：相信多說明、溝通會贏得支持

行政院緊盯物價　水電天然氣瓦斯短期不調漲

台第一座裸體雕像《甘露水》　文化部「重建台灣藝術史」12月經典重現

南投警察兒子涉性侵女同學　監院：查無警方權勢介入吃案

喊「打高端賺到了」挨轟！高嘉瑜認失言　陳揮文嗆：妳是防疫破口

趙立堅怒批《台灣關係法》無效　外交部回擊：沒有民主當然不懂

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

郭昭巖扮《鬼滅之刃》禰豆子　邀柯文哲Cosplay炭治郎當「萬華代言人」

F16V升級接裝有3大意義　蔡英文感謝空軍捍衛空域：我和國人都很安心

開放萊豬進口國安會曾提建言？　顧立雄：有被徵詢意見

官員宣傳公投是「義務」！政院搬法條背書：沒有行政不中立

反萊豬公投案仍處劣勢　行政院：相信多說明、溝通會贏得支持

行政院緊盯物價　水電天然氣瓦斯短期不調漲

台第一座裸體雕像《甘露水》　文化部「重建台灣藝術史」12月經典重現

南投警察兒子涉性侵女同學　監院：查無警方權勢介入吃案

喊「打高端賺到了」挨轟！高嘉瑜認失言　陳揮文嗆：妳是防疫破口

趙立堅怒批《台灣關係法》無效　外交部回擊：沒有民主當然不懂

AZ族混打已22萬人登記！ 　 莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

陸知名女主持工作室遭起訴！開庭公告揭「被告原因」網嚇：這都怎麼了

蘋果推AirPods Pro、AirPods 3新版韌體　提升使用穩定性

國家遭安妮批「像俄羅斯鄉下」！　烏克蘭女星痛罵沒禮貌：真的沒品

BL劇陽明山拍攝遭虎頭蜂攻擊！　「11人送醫」燈光師又摔落燈架

韓劇女神剪了「瀏海」認不出！申敏兒妹妹頭瞬間減齡、韓素希這款最挑人

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

快訊／貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風南山　新北消保官接獲申訴

挺核四朱學恒反核言論被起底　神回應呼喚綠營加入

台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

拜登口誤「台灣是獨立的」？　李大維不發一語

ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅公投綁大選、反萊豬同意過半

沈富雄轟陳時中混帳：拗高端混打不道歉

蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

軍公教調薪4％「雨露均霑」！助理、約聘雇也受惠

更多熱門

相關新聞

林楚茵：國稅局應徹查顏寬恒家族逃稅　

林楚茵：國稅局應徹查顏寬恒家族逃稅　

台中市第二選區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨立委林楚茵18日批評，顏寬恒與其父前立委顏清標透過法拍的方式轉移財產，有逃稅之嫌，呼籲國稅局徹查「政府不應該只要求一般民眾善盡納稅義務，卻對有權有勢者投機逃稅坐視不管」。

被指地方派系　顏寬恒反嗆民進黨：我們溫暖許多

被指地方派系　顏寬恒反嗆民進黨：我們溫暖許多

顏寬恒酸周玉蔻：好像在跟她選

顏寬恒酸周玉蔻：好像在跟她選

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

關鍵字：

中二區林靜儀陳柏惟林佳龍顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面