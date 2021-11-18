中二區立委補選剩53天　林靜儀成立抓鬼大隊：反賄選是勝敗關鍵

▲中二區立委補選剩53天，林靜儀成立抓鬼大隊，認為反賄選與否是勝敗關鍵。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選只剩下53天，民進黨徵名的林靜儀候選人上午在競總主委林佳龍、總幹事林佳龍和多名律師陪同下成立反賄選、反奧步小組，陳柏惟痛批對方對公共政策隻字未提，卻說海線鄉親是他靠山，林靜儀說，她強烈感受到資源不對稱，讓真正想為故鄉打拚的年輕人無法出頭，林佳龍更直指，這次勝敗關鍵就是反賄選，呼籲檢警調動起來，台灣民主才有希望。

有20多年抓賄經驗的蔡百修表示，全台只大有金門、馬祖沒有去抓過賄選，呼籲檢察官主動查賄，不要平時抓壞人很認真，但抓賄選卻不積極。

林佳龍表示，中二選區地大人稀，左鄰右舍都熟，很容易綁椿，部份里長都受到壓力，配有責任額，在這次罷免，就有專人在投開票所外面按計次器，數人頭，發現還有人沒來，中午過後，就開始開車去家裡載，加上威脅利誘，他認為這次就是黑金和反黑金之戰，賄選與反賄選之戰，對方對政策一直無法回應，至今還相信利用傳統作法可以勝選，因此這次勝選關鍵在於反賄選是否落實，檢警調主動出擊，而且也可以解除里長和椿腳壓力。

林說，一旦賄選成功，一定會百倍賺回，賄選就是用權和錢造成無形壓力，讓人民無法依自由意志投票，這次是黑金勢力集結和反撲，大家要選賢與能，不是選錢與權，錢權合流就是黑金溫床。

陳柏惟表示，對方擔任7年立委，為海線做了什麼，至今還在說海線是他的靠山，作為候選人卻提不出政策和願景，一直逃避不敢回答問題，還認為利用檯面下動作，可以有選票，因此拜託大家一起當抓鬼大隊，賄選手法日新月異，呼籲選民如果覺得怪怪的，應該拿出勇氣，真正為公義發聲。

林靜儀說，很多人都提醒她要注意這次的賄選和綁椿動作，她在地方已跑了一段時間，每次和鄉親握手，發現鄉親手部都很粗糙，大家都是很辛苦才擁有目前生活，面對這次選舉資源的不對稱，小黨連賄選能力都沒有，也因為資源不對等，讓有心參政為家鄉服務的年輕人，一點機會都沒有，賄選是對民主侵害，希望賄選文化有一天能夠根除。