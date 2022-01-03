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大苑子買1送1、麥當勞第2件5折吃！foodpanda「1月優惠碼」來了

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda1月超殺優惠碼一次看。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

新年第1個月的「外送小確幸」快收下！外送平台「foodpanda」1月限定「超殺折扣碼」終於來了，不僅有達美樂、大苑子買1送1，還有麥當勞蘋果派第2件5折吃，加碼推訂閱制限時半價就能擁有，趕緊先筆記再說。

▲▼蘋果派。（圖／翻攝自麥當勞官網）

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▲麥當勞蘋果派第2件5折吃。（圖／翻攝自麥當勞官網）

●pandapro限時優惠
1.1月4日至2月4日「訂閱 pandapro（含新訂閱及續訂）享半價49元」優惠。

●美食外送
1.麥當勞：即日起免優惠碼「蘋果派第2件5折」，限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

2.肯德基：1月4日至1月17日凡輸入優惠碼「新年吃基」即享「肯德基下單滿309元現折60元」，每人限用3次。限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

3.必勝客：1月4日至1月30日免優惠碼「必勝客下單滿350元送厚燒醬烤BBQ（1腿1排）。限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

4.達美樂：即日起至1月23日輸入優惠碼「DMJAN」享「達美樂玉米濃湯買1送1」。限於指定店家使用，數量有限、兌完為止。

5.大苑子：1月6日至1月19日免優惠碼「大苑子神仙奶茶買1送1」優惠。限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

6.貢茶：即日起至1月31日凡輸入優惠碼「01GC」即享「貢茶下單滿200元打85折」，最高折抵80元 。限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市
1.即日起至1月9號凡輸入優惠碼「熊好禮」即享「 pandamart熊貓超市79折」優惠，最高折抵100元，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

2.1月24日至1月30日凡入優惠碼「熊澎湃」即享「pandamart熊貓超市輸75折」優惠，最高折抵100元，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

●生鮮雜貨
1.即日起至1月9號凡輸入優惠碼「食在健康」即享「聖德科斯下單滿300元打7折」，最高折抵120元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月30號凡輸入優惠碼「好虎氣」即享「4大超商（7-11、全家、萊爾富、 OK）下單滿300元現折50元」優惠 ，每人限用5次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月2 號凡輸入優惠碼「一起買菜」即享「超市、量販店打85折」優惠，最高可折抵100元 ，每人限用3次。限指定系列商店使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月23號，凡輸入優惠碼「一起水水」即享「美妝藥局下單滿499元現折80元」優惠 ，每人限用3次。限指定系列商店使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至1月23號，凡輸入優惠碼「一起逛街」即享「生活雜貨、麵包店、3C用品等精選商店打88折」優惠，限指定系列商店使用，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1.即日起至1月31日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限外帶自取指定店家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月31日免優惠碼「pandapro 訂戶享外帶自取額外9折」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「150GET」且首次訂購外帶自取者即享「下單滿250元現折150元」 ，再送2張30元美食金。限外帶自取首購使用，不限平台新舊客，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月16日凡輸入優惠碼「PUTW30」即享「台式美味外帶自取下單滿150元現折30元」優惠，限外帶自取指定店家使用，數量有限、兌完為止。

5.1月17 日至1月30日凡輸入優惠碼「 PUJK30」即享「異國美食外帶自取下單滿150元現折30元」優惠，限外帶自取指定店家使用，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠
1.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「PSJCB201 」即享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「PSLINEPAY01」即享「中國信託LINE PAY卡消費滿200元打88折」優惠，最高可折抵50元，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月31日每日上午5時30分至中午11時，凡輸入優惠碼「PSLP1early」即享「中國信託LINE PAY卡消費滿100元打85折」優惠，最高可折抵50元，數量有限、兌完為止。

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