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熊貓外送又當機！網哀號一片怒酸「最棒跨年賀禮」　業者回應了

▲▼熊貓當機。（圖／翻攝foodpanda app）

▲foodpanda點餐APP當機。（圖／翻攝foodpanda APP，下同）

記者閔文昱／綜合報導

外送平台「foodpanda」今（31）日晚間傳出點餐系統大當機，滑開APP可以看見所有餐廳都顯示暫時關閉，而系統公告則說明「目前暫時無法完成結帳工作，非常抱歉造成不便，工程團隊正積極排除問題中。」消息一出，引發網友一片哀嚎。對此，業者也出面回應了。

有網友在PTT以「foodpanda熊貓系統關閉了」為題發文表示，本想在跨年「爽點一波」，不料疑似因太多人同時訂餐導致無法結帳，「系統全關閉了」。只見每間餐廳都出現「暫時關閉」的字樣，系統公告則顯示「目前暫時無法完成結帳作業，非常抱歉造成不便，工程團隊正積極排除問題中，請稍後再試。」

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▲▼熊貓當機。（圖／翻攝foodpanda app）

消息曝光後，許多鄉民也紛紛哀嚎，「難怪下不了訂單」、「熊貓送的最棒跨年賀禮」、「老子好不容易下班，要老子餓肚子…」、「會不會是外送員也跑去跨年，沒空外送」、「應該是伺服器撐不住流量」、「我剛要用…X物」、「X又壞掉 我怎麼說又？」、「應該是接太多單所以當了」。

對此，ETtoday記者實際詢問業者，熊貓公關表示，稍早訂單較多，所以有暫時停止結帳系統緩一下，大概20分鐘內就讓系統跑完就順暢了，並沒有什麼當機問題，「因為當下訂單太多，民眾若一直刷反而會出現問題，所以才暫時停止結帳系統，現在一切正常。」

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