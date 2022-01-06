倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行，顏寬恒以陸軍抵抗綠營網軍砲火，持續家戶拜訪打「巷弄戰」，選前之夜也將舉辦非典型造勢，凸顯自己「在地」深耕和民進黨候選人林靜儀「空降」的差別。顏寬恒也在最新競選影片中透露心聲：「這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰」。

距台中第二選區立委補選倒數48小時，民進黨候選人林靜儀獲得府、院、黨支援。國民黨成立青年戰隊、婦女會等後援會，並啟動以里為單位的「固本專案」與客廳會、座談會，黨中央更組成「催票電話小組」，加大輔選力道。

相較於民進黨舉辦大型造勢，持續勤走基層的顏寬恒，辦理的活動皆以在地為主，且台中最有影響力的「媽媽市長」盧秀燕，早在11月9日顏寬恒宣布參選當天就現身相挺，後續也多次在公開活動合體，如沙鹿、烏日地區的多場建設落成、開工典禮，龍井天波府的親子活動。

藍營地方人士指出，盧秀燕巧妙同台顏寬恒，不挑傳統的造勢大會，而是闔家同歡的親子活動，少了嚴肅的政治對立，多了輕鬆的歡笑，或許能凸顯「台中人重視生活感受，而不是黨政高層選舉的政治承諾」。

面對綠營網軍砲火，顏寬恒也選擇在3日公布最新競選影片，更引用海明威《老人與海》金句「人可以被毀滅，但不能被打敗」，表達自己的決心。

顏寬恒表示，自己宣布參選那天，就已經說過這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰，「2013寬恒當選立委至今3200多天，如果有犯法、亂紀，早就被抓起來問訊、審判。」

顏寬恒指出，但最近這60多天裡電視媒體、網路留言、社群軟體，累計超過10萬多筆鋪天蓋地對寬恒造謠、抹黑，「我不會害怕，心中有理想，就不怕被摧毀，身邊有鄉親，就不會被打敗。」