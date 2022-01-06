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Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

▲▼蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

▲蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對桃機Omicron群聚疫情截至5日已5人發病確診，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，回顧Omicron入侵桃機群聚事件，桃機停車場確診清潔員1月2日便開始出現症狀，而身為桃園父母官的鄭文燦，當天忙著率領市府團隊、桃園市議會民進黨團議員前往沙鹿，替林靜儀造勢站台，擺明將政治利益放在市民健康之前，棄桃園防疫不顧。

國民黨主席朱立倫5日也在中常會上指出，最近大家最關心民生議題，包括Omicron病毒到底會不會疫情再起？面對新一波疫情，我們準備好了沒有？政府有沒有記取教訓？依據統計，美國昨天就多了108萬人染疫，這是非常嚴重的事實，我們也必須做好最萬全的準備。

針對中二選區補選，朱立倫表示，這段時間他已經前往4、5趟，秘書長6日還要過去，共同為顏寬恒加油；他強調，民進黨動員了府院黨以及執政各縣市的力量，民眾看在眼裡，但桃園市新一波疫情蠢動，桃園市長不顧好地方，卻跑到台中幫林靜儀輔選，請問民眾能接受嗎？

桃機群聚至今病毒傳播鏈還不明朗，凌濤表示，執政黨卻還有心力檢驗在野黨青年報名返鄉專車。他提到，原來發起「民主巴士」的臉書粉絲專頁，在刪Ｑ期間曾PO出數篇支持陳柏惟相關貼文，又曾合體民進黨彰化縣議員參選人，粉專經營內容跟綠營上下關係緊密，藍營青年自發報名返鄉投票「杯葛」，民進黨急得跳腳，如此反應是否坐實「民主巴士」實為「林靜儀巴士」？

凌濤表示，該專車連結最早由綠營側翼社群平台轉貼傳出，民進黨有必要對外解釋是否有出資贊助該巴士？國民黨當然樂見地方年輕人對補選的關注，但若以動員專車載人投票投特定候選人的做法，就是遊走灰色地帶、「民主倒退」的作法，甚至有違法之虞，相關單位都應該緊盯查辦。

凌濤指出，民進黨所作所為顯示，全黨上下只關心選舉利益、不顧國人健康，忘記自己還在執政，面對高傳染力的Omicron，民進黨的防疫已淪為「空喊超前部署、實質後知後覺」，錯誤政策屢屢拖累國民的自律表現，請蔡政府趕緊回頭是岸、專心抗疫，不要害民眾總是因為政府的漫不經心，而被迫陷入染疫風險。

針對凌濤的抨擊，桃園市政府副發言人吳安琪表示，本次桃園國際機場清潔人員1月3日確診事件發生後，第一時間鄭市長立即指揮各種防疫作為，由桃園市衛生局漏夜疫調、擴大匡列、擴大採檢，以最快的速度，建立起防火牆，確保機場及地方的防疫安全。這正是防疫同心、防疫ㄧ體的表現。

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