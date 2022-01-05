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燃料價格飆漲引社會動亂！哈薩克內閣總辭　第一大城進入緊急狀態

▲▼ 哈薩克燃料價格飆漲，民眾上街抗議，一輛警車起火燃燒。（圖／路透）

▲ 民眾上街抗議，一輛警車起火燃燒。（圖／路透）

文／中央社

哈薩克因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，這個富藏石油的中亞國家政治情勢為之動搖，總統托卡葉夫今天接受內閣總辭。內政部說，已逮捕拘禁200多名滋事群眾。

法新社報導，在見到數以千計的民眾上街要求政府下台後，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天宣布最大城市暨金融中心阿拉木圖（Almaty）與產油的西部省分曼格斯套（Mangystau）進入緊急狀態。

昨晚警察動用催淚瓦斯和眩暈彈，將數以百計抗議民眾驅離阿拉木圖大廣場；而在附近地區，衝突也持續了數小時。

哈薩克內政部今天聲明表示，國內各地動亂中，有200多人被拘禁。

聲明說，抗議群眾「受人挑撥煽動」，在抗議期間「阻擋街道、妨礙交通、擾亂公共秩序」，與安全部隊發生衝突，造成95名警察受傷。

這場抗爭動搖了哈薩克政治穩定、嚴格控制的形象，哈薩克自脫離蘇聯獨立30年來，吸引了千億美元外資投入石油與金屬產業。

托卡葉夫在宣布阿拉木圖與曼格斯套進入緊急狀態時指稱，在示威暴力的背後，有國內與國外勢力在挑釁。

路透社報導，哈薩克多用液化石油氣作為汽車燃料，稍早政府解除液化石油氣價格上限後，市場價格隨即飆漲至兩倍多，曼格斯套省的抗議活動便在2日展開。

托卡葉夫今天對代理內閣人員談話，下令內閣及各省省長恢復對液化石油氣的價格控制，並擴大對汽油、柴油和其他社會重要消費物品實施價格管制。

托卡葉夫說，在宣布緊急狀態命令後，一些抗爭城市與鄉鎮的情況已有所改善。

哈薩克在緊急狀態下，實施宵禁與移動限制。

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