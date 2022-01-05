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群體免疫？印尼最新數據「近9成民眾驗出抗體」　逾7成未打過疫苗

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

▲印尼一份調查推估，有近9成印尼民眾擁有新冠抗體。圖為印尼2021年經歷新冠肺炎Delta嚴重疫情後，重新恢復實體到校上課。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼政府最新調查顯示，有大約86％的印尼民眾具有新冠病毒的抗體，相當於每10人之中就有近9人呈抗體陽性反應。不過，受調查者中約有73％從未接種過新冠疫苗，也沒有相關確診紀錄。

根據彭博、印尼媒體Tempo.co報導，印尼新冠肺炎特別工作小組發言人Wiku Adisasmito於5日發布聲明，在一份最新的調查中，約有86.6％的印尼民眾體內已形成新冠病毒的抗體，這種抗體可透過接種疫苗或是感染病毒而產生。報導稱，印尼內政部與衛生部合作，從2021年11月至12月在境內100個行政區或城市進行血清抽樣調查後才得出此數據。

▲▼印尼疫情、新冠肺炎COVID-19、雅加達。（圖／路透）

▲調查數據中，有超過7成受檢驗者未曾確診或接種疫苗。（圖／路透）

不過，數據也顯示，約有73.2％的受調查者在沒有接種過新冠疫苗，也沒有確診紀錄的狀況下，即形成了新冠病毒抗體。發言人Wiku Adisasmito並未詳細說明受調查者之中，為何有將近9成的高比例皆具有抗體，但他提醒公眾對於目前疫情需隨時保持警惕，2022年將是印尼抗疫新篇章，「我們面臨的挑戰包含新型變種病毒的出現，只要病毒有機會傳給他人，就無疑會繼續出現新突變。」

當局4日數據顯示，印尼目前已經累計了254例Omicron變異株病例，其中239例為境外移入，15例為本土傳播。衛生部新冠疫苗接種部門發言人Siti Nadia Tarmidzi表示，多數Omicron病例是在曾有國際旅遊史的族群中發現的，以輕症或無症狀為主，最常見的症狀是咳嗽與感冒。同日，印尼新增了92例新冠確診病例。

根據彭博數據，印尼2.7億人口中約有62％已接種第1劑疫苗，接種基本2劑疫苗者低於半數，完整接種率落後於越南（64％）、泰國（65％）與日本（79％）等其他亞洲國家。

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