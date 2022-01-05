公投沒過追殺即到！蘇偉碩反萊豬遭傳喚　喊話檢方：快起訴我

▲反萊豬醫師蘇偉碩（左四）到高雄地檢署報到，民間團體聲援。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年因反萊豬言論被衛福部告發的精神科醫師蘇偉碩，5日受高雄地檢署傳喚到案說明，地檢署外則有民間團體到場聲援，認為言論主張不應受到政府認可限縮，蘇偉碩表示，現在是「公投沒過，追殺即到」，他進到地檢署後將不會發言，保持緘默人權，籲請檢察官將他起訴審判，由法院審理萊豬是否有毒。

衛福部是以蘇偉碩散布「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」的錯誤訊息，2020年12月向警政署告發他違反《食安法》第46-1條規定「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人」，可處3年以下有期徒刑。

▲蘇偉碩（左三）將玫瑰分給聲援的民眾。（圖／記者陳宏瑞攝）

蘇偉碩去年9月接到高雄地檢署傳票，他到達地檢署外表達盼望檢察官偵查後盡快起訴他的立場，但並沒有進到地檢署報到，檢察官再度發出傳票，要求他5日到案說明。

蘇偉碩5日下午抵達高雄地檢署，有多個民間團體成員約50人到場聲援，並獻上玫瑰花，象徵言論自由就像壓不扁的玫瑰花，不會因為執政者的打壓而停止。

蘇偉碩指出，萊豬開放涉及國民健康，任何人本來就有表達意見的自由，他痛批蔡政府動用司法資源追殺反對萊劑的言論意見實在荒謬，目的也不在維護公共秩序和公共衛生，僅僅是為了鎮壓反對的異議人士，明顯是侵害人權的行為。