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反萊豬公投未過　美學者直呼「好消息」：希望簽訂台美貿易協定

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▲反萊豬公投案最終未能通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣18日舉行的四大公投全部未通過，其中「反萊豬」因涉及國際貿易及台美關係，格外引發關注。華府智庫「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）轉發《路透社》對台灣公投結果的報導，直言這是「好消息」，並且呼籲「和台灣簽署一個真正的自由貿易協定（FTA）。」

羅曼表示，台美需要簽署自由貿易協定，「而非貿易框架，或者貿易伙伴關係」，若成真可能成為快速推動亞洲貿易議程的驅動力，但一項全面協議還需要國會參眾議院的表決。

智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副所長、前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）提到，台灣反萊豬公投沒有通過，如今應該把雙邊關係的敏感因素拋在身後，「繼續加強我們與台灣在供應鏈、科技及其他新興領域的經濟關係。」

智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）轉發柯特勒的貼文後表示，「我會更進一步……讓我們與台灣談判一個雙邊自由貿易協定，不僅雙方都能受益，其他國家也可能仿效。」

史丹佛大學智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）研究員祁凱立（Kharis Templeman）說，「我的第一個反應是，這是蔡英文及民進黨的一大勝利。他們在防守，國民黨選擇這些問題來進攻，公眾輿論起初也反對他們……而他們依然克服挑戰。」

 

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