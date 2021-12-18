為什麼連「反萊豬」公投都輸？　網強調重點邏輯：又沒逼你吃！

▲「反萊豬」原本是最被看好的會過關的公投題目，結果也被民進黨逆轉。（圖／記者湯興漢攝攝、蔡英文臉書）



記者林彥臣／綜合報導

四大公投案結果，民進黨所支持的「四個不同意」路線全面完封勝，其中對台美關係將會造成重大影響，也讓蔡政府最焦慮的的議題，就是「反萊豬」公投。原本在選前網路聲量與民調一片看好「反萊豬」將會過關，但是實際投票結果卻遭到逆轉，讓PTT鄉民PO文發問，為什麼連「反萊豬」都輸？

原PO在PTT八卦板發文表示，四個議題裡面就「萊豬」最可能同意大於不同意，畢竟正常人也不希望吃到萊豬，撇開藍綠不算，中間選民沒腦殘也是選同意吧，為什麼萊豬「不同意」還是大於「同意」呢？

▲有網友表示，萊牛都進口多久了，沒理由支持進萊豬。（圖／達志示意圖）



對此有網友反駁原PO， 世界很多國家都進口萊豬，照原PO說法不就全世界只有台灣是正常人？但是台灣不是有萊牛嗎？這怎麼說？所以萊豬不會過是理所當然的吧，長那麼大了要有邏輯，不然只是個投票機器。

另一個網友也說，進口商出來講了「沒市場」，依照自由競爭，進萊豬沒賺頭，開放根本沒差，但是換到一些國際貿易好處，反正要不要吃萊豬，依照市場需求，豬農一開放萊豬，「台豬競爭力更好」價錢上漲，沒看農業縣全部贊同。

▲還有網友強調重要的邏輯，進口萊豬又沒逼你吃。（圖／達志／示意圖）



其他在推文中回應的網友表示，「進來不吃沒人逼你，不買就好了」、「只有憨粉那種邏輯才會解讀成進口=逼你吃」、「萊牛開放那麼久，我相信好市多搶購的那些人，一定都是被美帝逼著去買的」、「正常人都有邏輯的 又不是進口等於你吃的都是萊豬」、「牛都吃多久了禁豬根本沒意義，還要冒著得罪美國進不了CPTPP的風險，誰會同意」。