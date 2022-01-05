台東警防詐宣導奏效　攔阻「假代工、真詐騙」

▲許姓女子直接到警所諮詢是否是詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉1名許姓女子(49歲)，想要找工作貼補家用，月初透過網路表示想求職，結果有1名張姓女子以LINE請她加入，自稱是包裝代工公司，還寄給她合約，證明公司的合法性，而且還說可以為她申請防疫補助；但隨即要許女提款卡及密碼以利公司匯款，許女覺得有異直接到警所請教員警，證實是代工詐騙，當下隨即向LINE公司檢舉對方為詐騙帳號！

▲許姓女子與詐騙集團LINE對話。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣關山警察分局為防制交通事故及詐騙案件，特由各分駐(派出)所警勤區員警，運用家戶訪查勤務，逐戶實施交通安全及防詐騙等宣導，以降低交通事故發生率及詐騙案件之發生。

日前，池上鄉錦安村有1許姓女子，因想做家庭代工補貼家用，便於網路上群發布求職訊息，不久後接到自稱可協助為她找尋代工的LINE訊息，要求加入好友，許女因想要工作賺錢，一時之間不疑有他，對方假冒介紹包裝代工，並表示可以幫忙申請政府發放的防疫（補助）津貼；但為了請領方便，要求許女交付提款卡並附上密碼，等款項下來之後，會將卡片、代工包裝材料寄給許女。

所幸許女突然想到，前幾天警勤區警員楊維雅有向她宣導網路詐騙手法，就像現在的狀況，便向對方說「明天我先問我警察朋友是否何(合)法，如果是合法我在寄提款卡」，隨後便直接到警所諮詢；員警得知上情後，當下告知「這絕對是詐騙」！因為沒有公司會向員工要求提供提款卡及密碼！許女立刻向LINE公司檢舉該帳號並封鎖，直向員警說「還有您們的宣導，真的很感謝」！

▲張姓女子傳給許姓女子的代工合約書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，詐騙集團利用徵才廣告，騙取民眾銀行帳戶行之有年，只是都會換不同說法，譬如包裝、計時工等等；應徵時若對方要求交（寄）出實體金融卡及告知密碼就一定是詐騙，千萬不要將存摺、提款卡或個人資料交出，以免成為詐欺共犯。