北市旅館群聚感染擴大！案17181改本土　旅館停接客、只出不進

▲北市防疫旅館群聚感染擴大，5日又有1例改判本土個案。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心5日表示，日前公布的案17181回溯追查後發現，其居住的防疫旅館與案16941同間；指揮官陳時中證實，2案均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，因此案17181改判本土案例。針對又爆一例旅館群聚感染，北市觀傳局表示，已通知該旅館只出不進，並將研議其是否可繼續接客，否則將退場。

北市觀傳局5日表示，中山區某防疫旅館1名民眾改判本土案例，已通知防疫旅館所有旅客只出不進，另由觀傳局協助媒合防疫旅館移置後續入住旅客，並清消靜置等待衛生單位進行環境採檢。

另外，觀傳局表示，已召集相關專家及相關單位派員前往稽查，輔導旅館業者改善，目前暫停收客，後續再由專家團隊決定是否繼續接待新旅客。

關於北市3家防疫旅館疑似群聚案件，《東森新媒體ETtoday》統計，第一間是2021年12月中旬爆出的中正區某防疫旅館，共有2人確診（案16859、案16870）染Delta變異株；第二間是2021年12月下旬的另一間中正區某防疫旅館，共有3人確診（案17058、案17085、案17099）感染Omicron變異株；而第三間則是1月2日爆出的案16941、案17181感染Delta病毒，則是中山區某防疫旅館。

