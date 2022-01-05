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快訊／桃機再增1本土「群聚累積5人」！境外再增25例

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內增加1例本土，為1桃機清潔員同職場工作人員，該起群聚累積5人染疫；另增25例境外移入確定病例，無確診病例死亡。

指揮中心昨公布桃機3名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，展開擴大採檢調查並成立前進指揮所，今天又再增加1名清潔人員（案17266）染疫。

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▲▼1/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗(為突破性感染)，與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員，曾與前述個案搭乘同路線交通車，原定於今(2022)年1月5日採檢，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例，案17241-17243、案17250、案17252、案17524、案17256-17259、案17265)、法國(3例，案17244、案17246、案17253)、加拿大(案17245)、丹麥(案17247)、英國(17248)、玻利維亞(案17249)、德國(案17251)、南非(案17255)、澳洲(案17260)、巴拿馬(2例，案17261-17262)、土耳其(案17263)及印尼(案17264)入境，入境日介於去(2021)年11月14日至今(2022)年1月4日。

另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,017,456例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,998,328例排除)，其中17,155例確診，分別為2,493例境外移入，14,608例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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