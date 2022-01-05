專家質疑桃機已有二波傳播　陳時中：還不足以判定

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

桃機群聚擴大！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內增加1例本土，為1桃機清潔員同職場工作人員，至今此群聚已累積5人染疫。針對傳播鏈，有專家認為，可能有第二波傳染，不過指揮中心指揮官陳時中認為，目前資料仍不足以判定。

桃機群聚案件已經有4名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫，當中第一例確診為案17230，Ct值僅有11、病毒量高，而且進一步確認定序為Omicron變異株。調查該案是機場停車場洗手間清潔人員，緊急匡列包含同車通勤在內的職場接觸者、以及工作場所停車場相關的防疫計程車司機進行採檢，發現另外4人確診。

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有專家推論，被傳染的3位清潔工們，可能是被同一人傳染，而3人則是第二波傳播，「問題是傳染給他們的人還沒被找出來。」

陳時中今則回應，「目前資料還不足以讓我們判定」，昨天所推論的傳染情況只能說是「有可能」，但要排除或證實，則要再根據更多資料去判斷。

針對可能感染源，陳時中昨在疫情記者會提到，現在不敢做斷言，因為Ct值變化蠻大的，已經過去經驗來看，之後的確診者和計程車司機的Ct值相對比較高，所以會比較懷疑清潔人員是遭到傳染，但現在無法這樣直接判定，目前也朝著想像中的傳播鏈去思考，但從社區來的機會相對比較低，都還沒有定論。

陳時中說，初步了解，停車場洗手間大多是司機在使用，工作人員較少用，而旅客則沒有使用，主要使用者還是停車場的防疫計程車還有遊覽車司機，但因為案17240也曾載過確診者，所以還需要釐清