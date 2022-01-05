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快訊／公費流感疫苗對象擴大！明起開放全民接種

▲彰化縣衛生局公布11月10日起每周二學齡前幼童開放施打流感疫苗。（圖／ETtoday資料照）

▲流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今(5)日宣布，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自2022年1月6日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止，疾管署呼籲尚未接種的計畫對象，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等重點族群儘快接種，以保障自身及周遭人員的健康。

疾管署表示，2021年度公費流感疫苗分2階段施打，除50至64歲無高風險慢性病成人於第二階段11月15日開打外，其餘對象均為10月1日開打。截至2022年1月4日，公費疫苗總接種數約562萬劑，整體疫苗使用率逾91.9%，剩餘量約49萬劑；目前全國約有3,700餘家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

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另公費流感疫苗接種期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。疾管署提醒民眾於預約或接種前主動告知疫苗接種史，合約院所應於接種區建立動線分流，並請相關工作人員於接種前落實檢核接種紀錄，接種後於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

疾管署提醒，國內流感疫情仍處低點尚未進入流行期，民眾可儘速接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

▲▼公費流感疫苗全面開打。（圖／指揮中心提供）

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