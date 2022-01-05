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防範新冠變異更要打「流感疫苗」　醫界呼籲：以2+1提升保護力

▲▼新冠肺炎,Omicron,流感,疫苗,2+1,耳鼻喉科,曾德銘。（圖／駿昂耳鼻喉科診所提供）

▲近日常在診間聽到患者詢問，「流感疫苗真的有必要打嗎？」駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘的回答都是，「為了全家人的健康，建議要打！」（圖／駿昂耳鼻喉科診所，下同）

生活中心／綜合報導

近來全球流傳的新型變異新冠病毒Omicron，再度肆虐歐美等地，台灣近日也傳出多起境外移入的病例，一時之間國人再度關注新冠肺炎的消息，政府及相關單位也擴大防疫，協助安排第三劑施打。然而國人只注意持續變異的新冠病毒，卻不見周遭仍有「流感病毒」虎視眈眈，即使政府、指揮中心陳時中以及各地醫師皆呼籲國人「應踴躍接種流感疫苗」，但仍有許多人疑惑，「真的有必要嗎？」

然而目前根據《每日星報》報導，近日在以色列出現「首例同時感染新冠病毒和流感病毒」的病患，部分專家將此種病毒稱為Flurona，兩種病毒皆會攻擊呼吸道，導致呼吸困難，目前還有幾名病患出現Flurona的症狀，可見病毒合體來勢洶洶，即使是全民普遍施打完第三劑新冠疫苗的以色列，也無法閃避流感病毒的威脅。

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也因此，近日聽到患者不斷詢問「打流感疫苗的必要性」，駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘的回答都是，「為了全家人的健康，建議要打！」曾院長直言，「老實說，今年流感疫苗打得比往年少，我們第一線醫護人員其實是很擔憂的。」原因在於，雖然新冠肺炎與流感分屬不同病毒，但兩者的症狀包括高燒、肌肉骨頭痠痛等皆相當類似，對於醫師來說很難做判讀區別，也於防疫無益。「再者，如果明明感染流感，卻因症狀相似而必須與其他疑似感染新冠的病患隔離在一起，對於當事人來說其實更危險。」

儘管目前不少國家已達8、9成的第二劑覆蓋率，但國外突破性感染且造成重症的人數也不斷增加中。曾院長提醒，「即使打了兩劑新冠疫苗，最近也可能再打第三劑，但最好再加一劑流感疫苗，讓保護力更全面。」他也指出，「現在有施打流感疫苗的，大部分都是小朋友、學生以及教職人員。但就跟新冠疫苗一樣，不是說打了就能免疫，如果爸媽感染流感，還是有可能傳染給小孩。」然而醫界更擔心的仍是，罹患慢性病以及高齡長輩的身體，可能難以抵擋流感的威脅。中華民國老人福利推動聯盟也強調，家中老人免疫力低，全家都一定要打流感疫苗才可避免家庭群聚感染。

「流感疫苗雖然建議全年齡層都要施打，以減少家庭群聚感染的問題，尤其慢性病患者和老人更需要打流感疫苗，往年這些族群就因爲免疫力差，重症的機率相較其他人高！」曾院長也補充，「目前刊登在《American Journal of Infection Control》期刊的〈Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity〉研究發現，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率，另外也有研究陸續發現，流感疫苗可避免中風、敗血症以及新冠肺炎重症和住院率。因此現在多國都在推廣『2（新冠疫苗）+1（流感疫苗）』的形式，呼籲民眾給自己雙重的保護。」

▲▼ 中華民國老人福利推動聯盟 。（圖／中華民國老人福利推動聯盟）

▲施打者需要事前了解疫苗種類。（圖／中華民國老人福利推動聯盟提供）

而面對每個施打者都擔心的副作用問題，曾院長表示流感疫苗的副作用就像輕微感冒，施打者需要事前了解的或許是不同流感疫苗的製程差異。「簡單來說，目前無論公費或自費，施打的都是四價流感疫苗，個別是以雞蛋培養、細胞培養方式製成疫苗，這兩種疫苗所要對抗的菌株是一樣的。不過，細胞培養是近年較新的技術與趨勢，免疫反應會更為精準，能提供施打者較為穩定且較佳的保護力。」

有鑒於目前開放第三劑施打，曾院長提醒有意施打流感疫苗的民眾，依照衛生局頒布規定，流感疫苗與新冠疫苗需隔七天施打，「這麼做除了減緩施打者的不適，若真引起副作用或過敏，醫生也才能追溯是哪支疫苗帶來的反應。」

今年台灣尚無流感併發重症病例，但美國已正式進入流感大流行，隨著返台人數越來越多，民眾必須事先預防。邊境檢測只針對新冠病毒，但其實流感病毒大多也是從境外傳進台灣的。曾院長呼籲，面對流感的心態應該要像新冠病毒那樣，應該提早準備，以「2+1」或「3+1」才能減少重症和病毒的交互作用，擴大防護力，保護自己也守護家人。

▲▼新冠肺炎,Omicron,流感,疫苗,2+1,耳鼻喉科,曾德銘。（圖／駿昂耳鼻喉科診所提供）

▲駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘（左）。

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