防範新冠變異更要打「流感疫苗」　醫界呼籲：以2+1提升保護力

▲近日常在診間聽到患者詢問,「流感疫苗真的有必要打嗎?」駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘的回答都是,「為了全家人的健康,建議要打!」(圖/駿昂耳鼻喉科診所,下同)

近來全球流傳的新型變異新冠病毒Omicron,再度肆虐歐美等地,台灣近日也傳出多起境外移入的病例,一時之間國人再度關注新冠肺炎的消息,政府及相關單位也擴大防疫,協助安排第三劑施打。然而國人只注意持續變異的新冠病毒,卻不見周遭仍有「流感病毒」虎視眈眈,即使政府、指揮中心陳時中以及各地醫師皆呼籲國人「應踴躍接種流感疫苗」,但仍有許多人疑惑,「真的有必要嗎?」

然而目前根據《每日星報》報導,近日在以色列出現「首例同時感染新冠病毒和流感病毒」的病患,部分專家將此種病毒稱為Flurona,兩種病毒皆會攻擊呼吸道,導致呼吸困難,目前還有幾名病患出現Flurona的症狀,可見病毒合體來勢洶洶,即使是全民普遍施打完第三劑新冠疫苗的以色列,也無法閃避流感病毒的威脅。

也因此,近日聽到患者不斷詢問「打流感疫苗的必要性」,駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘的回答都是,「為了全家人的健康,建議要打!」曾院長直言,「老實說,今年流感疫苗打得比往年少,我們第一線醫護人員其實是很擔憂的。」原因在於,雖然新冠肺炎與流感分屬不同病毒,但兩者的症狀包括高燒、肌肉骨頭痠痛等皆相當類似,對於醫師來說很難做判讀區別,也於防疫無益。「再者,如果明明感染流感,卻因症狀相似而必須與其他疑似感染新冠的病患隔離在一起,對於當事人來說其實更危險。」

儘管目前不少國家已達8、9成的第二劑覆蓋率,但國外突破性感染且造成重症的人數也不斷增加中。曾院長提醒,「即使打了兩劑新冠疫苗,最近也可能再打第三劑,但最好再加一劑流感疫苗,讓保護力更全面。」他也指出,「現在有施打流感疫苗的,大部分都是小朋友、學生以及教職人員。但就跟新冠疫苗一樣,不是說打了就能免疫,如果爸媽感染流感,還是有可能傳染給小孩。」然而醫界更擔心的仍是,罹患慢性病以及高齡長輩的身體,可能難以抵擋流感的威脅。中華民國老人福利推動聯盟也強調,家中老人免疫力低,全家都一定要打流感疫苗才可避免家庭群聚感染。

「流感疫苗雖然建議全年齡層都要施打,以減少家庭群聚感染的問題,尤其慢性病患者和老人更需要打流感疫苗,往年這些族群就因爲免疫力差,重症的機率相較其他人高!」曾院長也補充,「目前刊登在《American Journal of Infection Control》期刊的〈Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity〉研究發現,施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率,另外也有研究陸續發現,流感疫苗可避免中風、敗血症以及新冠肺炎重症和住院率。因此現在多國都在推廣『2(新冠疫苗)+1(流感疫苗)』的形式,呼籲民眾給自己雙重的保護。」

▲施打者需要事前了解疫苗種類。(圖/中華民國老人福利推動聯盟提供)

而面對每個施打者都擔心的副作用問題,曾院長表示流感疫苗的副作用就像輕微感冒,施打者需要事前了解的或許是不同流感疫苗的製程差異。「簡單來說,目前無論公費或自費,施打的都是四價流感疫苗,個別是以雞蛋培養、細胞培養方式製成疫苗,這兩種疫苗所要對抗的菌株是一樣的。不過,細胞培養是近年較新的技術與趨勢,免疫反應會更為精準,能提供施打者較為穩定且較佳的保護力。」

有鑒於目前開放第三劑施打,曾院長提醒有意施打流感疫苗的民眾,依照衛生局頒布規定,流感疫苗與新冠疫苗需隔七天施打,「這麼做除了減緩施打者的不適,若真引起副作用或過敏,醫生也才能追溯是哪支疫苗帶來的反應。」

今年台灣尚無流感併發重症病例,但美國已正式進入流感大流行,隨著返台人數越來越多,民眾必須事先預防。邊境檢測只針對新冠病毒,但其實流感病毒大多也是從境外傳進台灣的。曾院長呼籲,面對流感的心態應該要像新冠病毒那樣,應該提早準備,以「2+1」或「3+1」才能減少重症和病毒的交互作用,擴大防護力,保護自己也守護家人。

▲駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘(左)。