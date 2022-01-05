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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹收男友送8萬名牌鞋！打開見「一坨綠光」被醜到哭：不敢相信

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名年輕女生收到男友送的「巴黎世家」（Balenciaga）禮物，但她打開卻被一坨綠色物嚇到，原來是要價2萬元（人民幣，下同，約新台幣8.6萬元）的連體褲高跟鞋！她被醜到崩潰大哭，委屈哽咽地說「我真的不敢相信，有這麼醜的東西」。

▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）

▲女子錄影片開頭就稱「我太難過了」。（圖／翻攝自bilibili）

該名女生在網路PO自拍影片，一開始她便自言很難過，指男朋友送她禮物，一看是巴黎世家「還開心了一下」，然而打開之後，卻驚見一條青綠色的「打底褲」，再仔細一看，竟然是貼身長褲連著高跟鞋。

▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）

▲青綠色的高跟鞋令女子直呼太醜了。（圖／翻攝自bilibili）

女生哽咽地說，「我真的不敢相信，有這麼醜的東西；這麼醜的東西就不應該屬於地球，它就應該發射到火星去...。」

▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）▲▼ 收到男友禮物醜哭了。（圖／翻攝自bilibili）

▲女子實際穿上了綠色連體高跟鞋。（圖／翻攝自bilibili）

該名女生其後穿上「連體褲鞋」，自我安慰說「也不是特別難看對不對，畢竟是巴黎世家的呀，就是相高端的品牌。」影片最後她還是哭了起來，對著小狗說「我明天穿這個去遛你好不好啊？」，結果下秒小狗立刻走開，她又開始新一輪難過。

影片發出後引起熱議，「送禮物可以接地氣，但是不能接地府」、「不要脫，我就喜歡外星人」、「這情商和審美也低得可怕吧」、「綠的，朋友。他在暗示你」、「哪有什麼鋼鐵直男，無非就是不夠關心不夠喜歡，也不願意花心思準備禮物啊」、「為什麼她哭，我反而想笑了」。

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