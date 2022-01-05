「上供10個月年終」妻看新聞才知領40個月　逼老公掏錢！網砲翻

▲長榮海運40個月，傳有夫妻員工領到500萬。（圖／長榮提供）

網搜小組／劉維榛報導

「沒想到才結婚7年，你就變了！」一名人妻怒訴，去年12月老公說年終只領到10個月，結果事後新聞爆出，長榮海運年終有40個月，氣得原PO質問老公為何說謊，兩人爭執了一番，老公最後才拿出一半獎金。對此，原PO氣得公審，「一個男人藏下這麼多錢，你太自私了。」結果慘遭網友砲轟「老公有夠衰！」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》以「新聞報你公司年終發40個月，卻隱瞞欺騙我說只領10個月」為標題發文，雖然文章中沒有清楚寫下公司名字，但因為長榮海運豪灑40個月年終，已成了世界奇文，因此推敲老公是該公司的員工。

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原PO緩緩道來，自己辛苦為家庭、孩子付出，撥空還去照顧婆婆，但「你看在眼裏卻不放在心裡」，如今老公隱瞞30個月年終，讓原PO難以接受，「一個男人藏下這麼多錢，你太自私了。」

原PO接著苦訴，結婚時，老公把薪水、年終獎金、股利分紅全部上繳，每月只固定領8000元零用錢就好，「讓我覺得為家付出值得，我真的沒想到才結婚7年...你就變了。」如今原PO氣得向老公攤牌，一開始老公堅持表示「沒有多領」，但在PO頻頻逼問之下，老公才讓步回應，「最多只能再拿出一半錢給妳」，讓原PO玻璃心碎滿地。

▲妻逼老公給拿出全部獎金。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文章曝光後，底下網友卻白眼狠酸，「我不知道為什麼在家照顧孩子的人，就要求另一伴的財產要全部上繳，到底憑什麼？」「有夠衰，我是說你老公」、「哇靠，太沒人身自由了吧！一點隱私都沒有」、「為了分錢的夫妻很可怕」、「再找一個願意給妳40個月的吧，如果有的話」。

不過有網友質疑是幻想文，「會不會你還在做夢，其實你還沒結婚」、「吃藥囉」、「沒圖沒真相」、「這些問題一律建議離婚，好假的文」、「先離婚再來po」、「有幻想症吧妳」。

其中有網友爆料年終內幕，「其實長榮並不是每一個分公司或單位都有40個月的年終啦！只有海運有，我就有家人只領3個月啊！長榮航勤甚至只有領1萬元的，而且海運也是有分成10個月到40個月不等（聽說只有主管職領40個月），你要問清楚再生氣會比較好哦！不然如果你老公只領到很衰的10個月都心酸比別的同事少了還要被生氣，有點可憐耶」。

▼人妻指責老公沒把40個月年終全上供。（圖／翻攝靠北老公2.0）