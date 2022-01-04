頂大學歷入職場沒用？他曝學霸鄰居進「台積電神待遇」...網全服了

▲有網友好奇詢問，在台灣學歷是否重要，引發熱議。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

大學畢業已成為許多人都具備的學歷，若求學期間，能考上理想的頂大，在未來的就業路上，想必能加分不少。不過，卻有一名網友提出疑問，學歷究竟能影響人生多大，貼文一出，不少職場老鳥紛紛勸道，學歷真的是基本門檻，千萬別說頂大光環沒用。還有網友透露，鄰居的兒子就是靠四大碩學歷進台積電，現在堪稱人生勝利組，「青梅竹馬更魔王，考上醫生光宗耀祖」。

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原PO在PTT以「學歷影響人生多大？」為題指出，很多人都說學歷只會影響到職場第一份工作，後面的只需靠自己努力，就能彌補學歷上的差距，這說法讓他感到相當困惑，「在台灣學歷真的影響不大嗎？」，表示想聽聽看各位鄉民的想法。

貼文一曝光，不少經歷社會洗禮的職場老鳥回應，「我自己是底大，一開始想進好公司，連個面試機會都沒有」、「學歷跟著你走一輩子，哪個公司求職不先看學歷，高學歷錄取率高也是事實」、「根本不是每個人都能白手起家，沒學歷能成功的都只是倖存者的個案！」、「當你既沒有一技之長也沒有後台，好學歷就是神助」；但也有網友表示「目前覺得沒什麼影響」、「還是要看產業吧」、「學歷不等於能力，頂級外商挑人都看能力而非學歷」。

此外，也有網友透露，鄰居的兒子就是靠著頂大的光環，「靠四大碩學歷進台積電，沒幾年五子登科；青梅竹馬更魔王，考上醫生光宗耀祖，全部靠學歷跟讀書，如果說學歷沒有用，那是你的學歷沒有用！不是學歷沒有用。」



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