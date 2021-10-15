　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳雅譽／借車變偷車？騎錯車怎麼成竊盜犯

▲Gogoro VIVA綠牌電動機車試駕　平價、輕量、代步、還有什麼？。（圖／記者張慶輝攝）

▲一位男大生跟朋友借車卻騎錯機車，主動向警方說明，但因警方已開出機車失竊的報案三聯單，男大生仍被依竊盜罪函送。（圖／記者張慶輝攝）

Gogoro電動車相當普及，之前有位南部的男大生向友人借Gogoro機車，恰巧另一位男子也騎同款式、同顏色的Gogoro機車且停在同一路段，兩車相隔不到10公尺，男大生因沒有記車牌而誤將對方停好卻仍在等待自動熄火的機車騎走，使其以為機車遭竊而報警。男大生發現騎錯機車，主動向警方說明，但因警方已開出機車失竊的報案三聯單，男大生仍被依竊盜罪函送，借車竟變成偷車。

《刑法》第320條第1項規定，「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪。」竊盜罪的條文與一般條文（例如毀損罪）的不同處在於，此類財產型的犯罪行為，法律另外要求行為人在故意以外，還必須有「為自己或他人不法所有之『意圖』」。所謂「意圖」就是在1.知道這是別人的東西；2.有意識的情況下拿走別人的東西；3.有將東西占為己有或使他人占為己有的目的，即在一般犯罪故意外，再附加的犯罪主觀要件。

舉例來說，甲、乙打賭，約定輸的人要騎丙的腳踏車繞校園一圈，或是甲用餐後發現下大雨，順手拿起店外傘桶中丙的雨傘到對面公司取傘後，再回餐廳裡接乙回辦公室，同時將傘放回傘桶。甲未經所有權人的同意而擅自使用丙的物品，甲當然有不告而使用他人物品的故意，但是甲並沒有將物品占為己有的目的，因此甲並沒有為自己或他人不法所有的意圖。雖然甲的行為不當，但這種不當的行為尚未達到刑事法律上所要處罰的不法程度，不成立竊盜罪。

或許有人會說丙並未同意甲使用，如果只要甲返還就沒事，那麼以後大家是不是都可以隨手取用他人的物品，社會秩序該如何維護？即便甲的不當借用行為雖然不適用刑事法律，但還是可能有民事法律責任對所有權人的損失有賠償義務。

倘若新聞中的學生真的誤認車輛，又正好可以啟動，導致誤騎他人的機車。按照前面的說明，由於該大學生並沒有為自己或他人不法所有的意圖，行為自然不會構成竊盜罪。或許讀者又有疑問，如果學生的行為不構成竊盜罪，為什麼警察還要移送偵查機關呢？警察機關只有行政權，沒有就行為是否觸犯法律或決定國家對於此種行為是否進行追訴、處罰之司法決定權，因此警察機關仍須將犯罪嫌疑人移送給具有司法決定權的檢察機關或法院，由其對行為人的行為作判斷，決定以不起訴處分或是無罪判決來決定犯罪嫌疑人之行為並無處罰之必要。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

陳雅譽／捏造事實貪代銷介紹費恐涉背信罪

陳雅譽／寵物出門戴鍊繩　避免毛孩暴衝受罰

陳雅譽／未簽約完工後拿的到錢嗎？提出證據是關鍵

●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「神車4分鐘被竊走」她八點檔劇情上身！網驚不單純： 千萬不能省

高雄屁孩30天兩度偷機車　這次理由更瞎：要去夜市沒代步工具

超瞎屁孩！偷車被逮不在意　忙玩《傳說對決》不甩警：你們好吵

趁車主購物沒熄火！偷車賊秒開走小客車　狂逃80km狼狽遭逮

腳踏車失竊　台南新化警以拖鞋破竊案

4歲童獨留車上！偷車男「氣到還車」　痛罵失職媽媽：我要報警

劉彥君／合建契約陷阱多　法律諮詢保平安

陳雅譽／借車變偷車？騎錯車怎麼成竊盜犯

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

劉彥君／合建契約陷阱多　法律諮詢保平安

陳雅譽／借車變偷車？騎錯車怎麼成竊盜犯

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

女童滿頭血去世！　鳳梨痛心哽咽「沒耐性別做保母嘛」：她就還小啊

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

歐告扮《魷魚遊戲》機關槍女孩 超殺造型+無辜眼神反差萌太Q！

法律熱門新聞

劉彥君／合建契約陷阱多

陳雅譽／騎錯車從借車變竊盜

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

黃明鎮／死刑也嚇阻不了犯罪

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

李善植／和解書有法律效力嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

劉彥君／地上權住宅知多少

徐弘儒／何謂職權不起訴處分

蘇南／高鐵下一站，宜蘭？

私刑正義非正義　檢方：法治社會恐崩潰

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

更多熱門

相關新聞

「女佛醫」騙姐妹花　判吐還近4千萬

「女佛醫」騙姐妹花　判吐還近4千萬

宜蘭李姓女子對外謊稱是「佛醫」，她詐騙當地的張姓姊妹，稱「要買佛地」、「買佛地可共修」「買大佛地，功德比較大」等話，卻將購地的錢拿來自己花用。姐妹花得知後，起訴要求李女還錢，一審不准，二審改判李女須吐還近4千萬元，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴。

陳敏鳳稱馬英九收2億元　判賠60萬

陳敏鳳稱馬英九收2億元　判賠60萬

快訊／台開案定讞　趙建銘判3年8月將入監

快訊／台開案定讞　趙建銘判3年8月將入監

張國政控二媽「偷整箱金條」結果出爐

張國政控二媽「偷整箱金條」結果出爐

台電變壓器失火　須賠1260萬餘元

台電變壓器失火　須賠1260萬餘元

關鍵字：

法律司改人權陳雅譽偷車竊盜占用Gogoro

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面