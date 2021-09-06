陳雅譽／捏造事實貪代銷介紹費恐涉背信罪

▲代銷公司砸錢吸客，只要介紹朋友看屋且順利成交，就能拿到介紹費。這種帶看屋有賞的代銷介紹費，有其法律責任要遵守。（圖／記者陳建宇攝）

最近房市火熱，阿倫也動了買房念頭，趁疫情期間到處看房，好不容易在心儀的地段看到理想格局的房型，加上代銷小虹也頗熱情，終於下了買房的決定。無奈來回殺了幾次價，阿倫的預算跟建商要求的價錢就是差了5萬元。

在雙方價格僵持之際，小虹心生一計，向阿倫建議說：「不如這樣好了，我們代銷公司都有介紹費可以請領，我就把你當作我下一組成交客戶的介紹人，公司的介紹費剛好是5萬元，這間房子你先用我們出的價錢買下，到時再以介紹費名義退回5萬元，這樣我也有業績。」阿倫心想反正是順水人情，當下也點頭答應，雙方遂皆大歡喜賀成交。

豈料，你情我願的買賣行為，卻因為沒想到介紹費原來也要納入所得課稅，以至於阿倫只拿回扣完稅的4萬餘元。阿倫滿腹怒氣，上網公開並譴責小虹的行為，因此讓代銷公司發覺了內情。

小虹見紙包不住火，很快就坦承了自己的行為，但阿倫卻執意主張那5萬元本來就是自己的錢，只是讓小虹做業績，自己拿回自己的錢有什麼不對？自己拿回自己的錢怎麼叫冒領？按《刑法》第342條「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益」即構成背信罪。本案中，小虹是代銷公司的員工，負責幫代銷公司售屋，屬於為他人處理事務之人，明知道阿倫並不是下一組客戶的介紹人，卻透過捏造介紹人身分，向代銷公司申請介紹費，導致代銷公司多付出了5萬元的代銷費用而受有損失，因此小虹的行為可能會構成了背信罪。

雖然阿倫主張那筆5萬元原本就是自己的錢，但是在阿倫配合提高價格並簽署買賣合約的那一瞬間，那筆錢已經屬於建設公司的合法收入。阿倫只能透過民事契約自行向小虹請求返還，不能配合小虹將手伸進代銷公司的口袋裡拿錢。阿倫縱使不是為代銷公司處理銷售事務的員工，透過《刑法》第31條第1項規定「……其共同實行，雖無特定關係，仍以正犯或共犯論」，也可能成為背信罪之正犯，而受處罰。

阿倫本意只是買房，倘若雙方價格有差距，買不到也只能作罷。哪知因為自己法治知識的不足，同意為了5萬元配合小虹演出，最終卻可能引來牢獄之災，實在得不償失。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。