被列2022北市長候選人　吳怡農自嘲「虛胖」、讚陳時中有地方首長特質

▲民進黨北市黨部主委吳怡農。（圖／翻攝吳怡農臉書）



記者杜冠霖／台北報導

2022年地方選舉前哨戰開跑，藍營蔣萬安呼聲最高，民眾黨黃珊珊已表態參選、綠營則有副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、前台中市長林佳龍被點名，日前更傳出民進黨擬派知名主持人謝震武征戰。而傳出也是北市長競爭者之一的吳怡農表示，自己都還早，且和他們經驗還差很多，身為市黨部主委就是要全力輔選。」

對於被點名參選2022北市長的各個參選人，吳怡農說，陳時中過去2年防疫成績有目共睹，既專業也贏得社會大眾信任，都是地方首長所需要的特質，地方黨部不能幫中央發言，任何決定都會尊重。

至於好感度部分，吳怡農表示，自己被列在台北市長選戰民調中，「會覺得有點虛胖」，因為鄭麗君、林佳龍、陳時中，他們都曾當過立委、市長、部長，外界看到的是他們有行政歷練跟判斷能力，所以大家會支持。不過都是優秀人才，這也是民進黨的優勢，不分世代、年紀都有很好的人選，期待近期在六都提名上有更明確方向。

被點名參選台北市長，吳怡農則說，覺得自己都還早，其他人也沒有說要選，而且跟他們經驗還差很多，身為市黨部主委就是要全力輔選，尤其1月9日面臨中二選區補選，以及林昶佐罷免案，未來還有議員席次提名，輔選、市長候選人輔選等，「不要忘了眼前的事情，去想太多其他可能。」

吳怡農重申，目前的任務就是全力輔選，最近看到不同的民調，很多都是各黨內不同派系，為了自己聲量打廣告、把競爭對手打退堂鼓等理由，才去做操作與討論，但市民在乎的不是誰要選，而是誰要對台北市做什麼，民調那些數據沒什麼意義，現在談這些都太早。