雙北春節計程車漲幅5成　消基會痛批趁火打劫籲緩漲

記者許敏溶／台北報導

農曆春節即將到來，而春節期間計程車都有加成習慣，但消基會今（4日）指出，雙北日前決議，今年春節期間加成費率將由20漲至30元，且原加成時間為10天，今年卻長達15天，「一般民眾上班就漲價」，上漲幅度高達50％，消基會指業者趁火打劫，也痛批批政府在查察不當漲價時，卻放任同意不合理漲價，帶動物價起漲，思考邏輯混亂，呼籲計程車加成制度應緩漲並減少加成幅度。

剩下26天就過年，往年過年期間，計程車在過年假期時間費率都有加成，而具有示範作用的北市，上月24日召開「台北市計程車諮詢及審議委員會」會議，決議作成「111年春節調整為加成15天（自1月23日起漲至2月6日止）及每趟加收30元」結論。

▲雙北春節計程車漲幅估達5成，消基會痛批趁火打劫並呼籲緩漲。（圖／記者許敏溶攝） 消基會不滿漲幅估高達5成，今天召開記者會反對，消基會董事長黃怡騰指出，過去20年來，春節計程車加成收費金額，一向維持在每趟新台幣20元左右，而過去7年來，春節運價加成天數，大致是除夕前2天到年假結束日，最近幾年來加成收費期間已固定為10天，消費者雖有些不同看法，但社會共識認為這是一項給計程車駕駛小紅包，慰問他們年假出勤辛勞。

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消基會秘書長徐則鈺表示，上述決議，等於將原本每趟收費從20元增加為30元，而且過往加成收費時間，也從原本10天變為15天，但今年年假只有9天，比去年還少1天，漲幅高達50%，等於民眾還在正常上班期間，就要被加收費用，非常不合理。

▲雙北春節計程車漲幅估達5成，消基會呼籲緩漲。（圖／高雄市交通局提供，照片人物與本事件無關）

消基會財務長陳智義指出，法務部為追查是否有不當漲價，成立稽查小組，但今天卻聽到雙北計程車加成金額與天數要漲五成，這已經打破過去民眾給計程車司機紅包錢的美意，而且這項作法恐怕會延續到明後年甚至更久，在此要提醒行政機關，政府在查察不當漲價時，卻放任同意不合理的漲價，帶動物價起漲，思考邏輯混亂。

黃怡騰認為，費率可以合理上漲，但全部多出5成根本是趁火打劫，而從當初得知，計程車工會原本每趟要加收50元，折衷之下加才收30元，加上新北市也持反對意見，計程車司機應該有「薄利多銷」概念，更何況民眾收入也因疫情受到影響，加上雙北費率具有帶頭作用，其他縣市業者恐怕會跟進，呼籲北市不應該通過這個調整案。

▲雙北春節計程車漲幅估達5成，消基會痛批政府思考邏輯混亂。（圖／記者許敏溶攝）