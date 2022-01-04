獨／公總擬恢復春節客運85折優惠　業者：預售票買貴可退差價

▲公路總局擬恢復春節連假85折優惠措施。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

去年公路總局考量疫情取消國道公共運輸85折優惠，更於去年12月上旬證實，今年國道客運優惠可能不再實施。但有鑒於春節連假運輸將開跑，據業者透露，近期已經接獲公家單位通知，公路總局預計恢復今年春節期間85折優惠措施。公路總局內部也私下證實，確實已朝該方向規劃，但還有待交通部做最後批准。

去年9月、10月由於國內疫情剛趨緩，中秋、國慶連假交通部公路總局均取消歷年來國道客運85折優惠，不鼓勵民眾長程移動，更於去年12月初表示，預計將取消今年全年度國道客運85折優惠措施。

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但據相關業者透露，公路總局預計將恢復今年春節連假85折優惠，並已知會業者須提前準備。公路總局內部私下透露，目前確實朝恢復國道客運85折優惠辦理，但詳細計畫仍有待交通部批准。公路總局希望視每次的連假前疫情狀況研議、滾動調整，本次春節優惠相關路線數仍由地方監理所和業者進行調查，預計最快這一兩天就會統計出爐。

公路總局局長許鉦漳表示，春節前只要疫情狀況穩定，是有考慮給予民眾比較優惠的返鄉措施。

《東森新媒體ETtoday》向業者求證，國道客運業者也表示，目前確實有接獲相關預備通知，由於不少民眾已經購買春節期間的預售票，屆時若民眾覺得買貴了還是可以規劃退差價。雖然作業上稍微麻煩，但對於公總的態度仍給予肯定。