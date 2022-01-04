Omicron入侵！北市預約打疫苗激增5000人　明打1、2劑送200元禮券

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心4日宣布，新增4例本土確診，包括桃園機場停車場清潔人員（案17230）感染Omicron變異株，與其職場工作人員（案17238、案17239）和防疫計程車司機（案17240）。台北市副市長蔡炳坤表示，桃園本土案例出現後，民眾稍微提高了警覺，所以預約疫苗人數上升；而北市也開放於5日接種第一、二劑疫苗民眾，可以領到200元商品券。

被問到桃園爆發4例本土疫情，是否刺激到北市疫苗系統的預約量？蔡炳坤4日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，3日一整天預約量比較冷，預約到5點才2879人，而今天上午過了3小時就衝到5600人，截至晚間5時則有7896人預約，看起來比昨天好一些。

▲台北市疫苗預約系統於1月3日、4日的預約量。（圖／蔡炳坤提供）

蔡炳坤指出，自己有觀察到，因為這2天疫情的變化，特別是爆發桃園本土案例，所以大家會稍微提高警覺度，加上北市這2天都有對外宣傳接種疫苗，過去民眾可能認為打滿2劑就是完整接種，認為第三劑疫苗是有需要才打，但現在看起來，第三劑疫苗變成了「必須」，希望打滿第二劑疫苗間隔5個月的民眾，趕快來接種追加劑。

蔡炳坤說，此次桃園個案打滿了2劑AZ又染疫，而現在符合打第三劑疫苗的人，先前多數是打AZ疫苗的第一劑、第二劑，包括他與台北市長柯文哲在內，都已經補了BNT第三劑，「兩劑AZ疫苗打完後又間隔這麼久，保護力應該比較弱，呼籲大家盡快打第三劑。」

蔡炳坤提及，北市有推出一些優惠，但主要是針對第一劑、第二劑民眾，因為中央表達希望鼓勵接種，所以北市於5日開始接種第一劑、第二劑疫苗的民眾，都可以拿到200元商品券。

被問到打第三劑疫苗有無200元商品券？蔡炳坤說，目前先配合中央推廣的第一劑、第二劑，呼籲民眾「打兩劑是基本，第三劑是必須。」