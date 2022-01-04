臥龍洞古道離奇3屍案　高大成：注意繩子上的DNA...曝最棘手情況

記者高堂堯、游瓊華／連線報導

南投縣埔里鎮「臥龍洞」古道跨年被登山客發現一具吊掛男屍范姜姓男子、另還有一對情侶檔郭男、王女失蹤，但今天搜救人員在距離男屍約200公尺又發現吊掛的情侶檔遺體。法醫高大成表示，要從屍體上的蛆之長度、屍斑出現情況研判3人死亡時間，但他研判可能是范姜男先遭餵食安眠藥後製造吊死假象，而後情侶檔畏罪輕生。

▲古道3屍案！高大成推斷男屍頸部長蛆可能死因是這個。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲南投埔里臥龍洞古道，2男1女遺體先後被發現。（圖／民眾提供）

高大成表示，據悉最先發現的男屍范姜姓男子頸部已經出現蛆，推估死亡時間已經超過一天、時間最久，蛆一天可以長大0.1公分，另「被發現時，手上口中都有根香菸，有祭拜的意味，希望對方一路好走的意思！」

高大成也研判范姜男遭下安眠藥，睡著後被勒斃後上吊，情侶檔郭男、王女可能擔心事後被發現也逃不了、無後路了，才會選擇輕生。

至於解剖重點，高大成指出，要釐清三人有無外部因素離世，體內是否有安眠藥、或是被他殺，還有一點要特別注意「繩子上除了男屍DNA外，是否還有其他人DNA，若有就有可能是事後加工！」但如果，解剖結果是情侶檔死亡時間最久，那案子就棘手了。

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