南投古道命案高大成揭情侶失蹤原因　2關鍵推斷他殺嫌疑大

記者黃翊婷／綜合報導

南投埔里臥龍洞古道命案，一人吊死在步道旁的邊坡，另外兩名同行的友人卻不見蹤影，現場只留下兩輛機車。知名法醫高大成推測，情侶檔畏罪潛逃的可能性很高，至於死因究竟是尋短還是被害，可由頸部勒痕、腿部屍斑來判斷。

▲范姜姓男子出門與朋友見面，卻被發現吊死在山中步道。（圖／民眾提供，下同）

32歲的范姜姓男子上月28日向家人表示與朋友有約，接著獨自騎車外出，卻在3天後被一對登山的夫妻發現陳屍在臥龍洞附近停車場的邊坡。警方在現場發現兩輛機車，其中一輛是死者所有，另外一輛則是同行友人郭男、王女共乘，然而，事發之後兩人行蹤成謎，王女的電話雖然可以打通，但無人接聽。

知名法醫高大成向《自由時報》表示，依據過去經驗推斷，若是尋短，頸部會留下一條U型的整齊勒痕，如果是「被上吊」會有一條以上的平行勒痕，而且眼結膜會因為間斷性壓迫出血，頸部也可能出現掙扎的抓痕，另外從腿部屍斑可以推斷出死亡時間；至於情侶檔的行蹤，他推測畏罪潛逃的可能性很高，這起案件他殺嫌疑很大。

檢方表示，經解剖檢驗發現，死者並無明顯外傷，但詳細的死因還有待進一步確認。而警方目前也正在全力追查情侶檔的下落，初步調查發現，死者與郭男、王女曾在南投合租房子，情侶倆從事植栽販售，某日死者與女性友人因故導致植栽受損，雙方為賠償事宜起爭執，還曾捲入官司，案情是否與財務糾紛有關，仍有待釐清。

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