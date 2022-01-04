南投臥龍洞命案失蹤情侶檔關係曝光　詭留2機車成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

南投埔里古道秘境「臥龍洞」發現一具吊掛男屍，死者是32歲的范姜姓男子，然而，同行的情侶檔郭姓男子和王姓女子卻不見蹤影。警方初步調查後研判可能與財務糾紛有關，目前已交由法醫釐清確切死因，另外也會全力追查情侶檔的下落，希望能早日查出真相。

▲臥龍洞古道崎嶇難行，平時人煙稀少。（圖／民眾提供，下同）

一對夫妻在跨年當天（2021年12月31日）前往臥龍洞健行，沒想到在距離停車場1公里的步道旁發現一具吊掛男屍，嚇得趕忙報案。警方調查後發現，現場停有兩輛機車，其中一輛是死者的，另外一輛由同行友人郭男、王女共乘，但事發之後，這對情侶檔卻不見蹤影。

據了解，范姜姓男子上月28日向家人表示與朋友有約，接著便獨自騎車外出，沒想到3天後被人發現陳屍在山中步道。警方進一步追查失蹤的情侶檔背景，發現他們與范姜曾在南投合租房子，兩人從事植栽販售，某日范姜與女性友人因故導致植栽受損，雙方為賠償事宜發生糾紛。

王女的母親得知此事後，坦言這幾天打電話給女兒雖然都有通，卻無人接聽，真的很擔心。而范姜姓男子的親屬前往南投殯儀館處理後事時，被問到死者是否與情侶檔有糾紛，僅低調回應「沒有糾紛」，其他不願多談。

檢方表示，死者經解剖檢驗並無明顯外傷，詳細的死因還有待進一步確認。由於死者與情侶檔之間的關係錯綜複雜，還涉及官司，檢警除了全力追查情侶檔的下落之外，也會重點偵查3人的交往以及金錢關係，希望能早日查明真相。