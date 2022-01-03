超速10公里免罰　撞闖紅燈騎士卻成過失致死

▲超速10公里為容忍值，是因以前擔心測速照相不準，讓用路人有緩衝。（示意圖與本文無關／本報資料照）

記者張靖榕／綜合報導

汽機車肇事糾紛的判決結果經常引人關注，其中雖然警方取締超速一般有10公里容忍值，但若在容忍值內行駛時肇事，一樣得付起超速的法律責任。例如在駕駛人路口撞上闖紅燈車輛，但該路段限速50公里，駕駛人時速為55公里，有案件判決結果為駕駛人車輛超速，因此被依過失致死罪判刑。

《自由時報》報導，陳姓女子2021年在基隆撞死違規闖紅燈的陳姓騎士，被檢察官以過失致死罪起訴，而基隆地院法官認為案發該路段速限50公里，陳女車速為55公里，為超速情形並且未注意車前狀況肇事，由於雙方已和解，因此判陳女4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

高雄類似案例判決卻不同，林男撞傷闖紅燈的邱姓騎士，當時車速為容忍值上限的60公里，被法官認為邱男闖紅燈為主因，林男超速為次因，仍需判林男6月徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

報導引述律師柯林宏指出，類似案例法官會釐清照則後依比例定奪被告刑責輕重，若未超速刑責可能更輕甚至無肇責，但仍需由個案狀況和個別法官做出決定。基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權則表示，在超速容忍值內一旦出嚴重車禍，就算只超速2、3公里一樣得負法律責任。