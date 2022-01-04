累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

▲桃機將擴大篩檢範圍 。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃機清潔包商一名女清潔人員(案17230)確診，指揮中心3日晚間公布此案為本土病例，且其Ct值僅11，代表其傳染力極高，而4日又再新增3名，包括與女清潔人員同職場的2名工作人員及一名防疫計程車司機。對此，桃機公司將持續擴大篩檢，稍早相關防疫人員也已抵達T2聯新醫療中心，盼能有效防堵疫情擴散。

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指揮中心表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

▲▼桃機清潔人員。（圖／攝影中心攝）

對此，桃機公司將持續擴大篩檢範圍，而稍早相關防疫人員也已抵達T2聯新醫療中心。另外，一名機場清潔人員則受訪表示，此次有同事染疫說不擔心是騙人的，但公司嚴守防疫規定，定期篩檢、消毒，也大大降低了內心的緊張。