八里宮廟凌晨遭闖空門　廟祝500多萬珠寶遭竊！警14小時追回　

▲八里區宮廟被偷，玻璃櫃內珠寶不翼而飛 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區渡船頭一處宮廟遭到竊賊侵入，廟祝放在神像下玻璃櫃內的大批珠寶被洗劫一空，總損失500多萬元，警方獲報成立專案小組，調閱200多支監視器，鎖定2名有偷宮廟財物前科的犯嫌，14小時內循線在台北市租屋處將他們逮捕，起獲來不及銷贓的珠寶，訊後依竊盜罪移送士林地檢偵辦。

據了解，陳姓女子原本經營銀樓，結束營業後偶然機緣接觸宗教，開始在八里區一處宮廟當起廟祝，平時參拜香客眾多，於是陳女將珍藏的珠寶首飾擺放在廟裡神像下玻璃櫃內與人結緣，只要香客有緣就會贈予珠寶。

3日凌晨5時許，陳女起床後，發現玻璃櫃內的大量手鐲、翡翠、玉珮等物竟全數遭竊，總價值約500多萬，嚇得趕緊報警；警方獲報立即成立專案小組，動用20名警力清查逾兩百台車輛，發現一台自小客車在深夜時段行經該處，轄內有宮廟竊盜、毒品前科的2名男子涉有重嫌。

▼警方循線逮捕2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方以車追人，在台北市一處民宅逮捕48歲鄭男及35歲李男，他們供稱當時開車隨意亂晃，發現宮廟沒有監視器，才會趁半夜破壞鐵窗入內行竊，警方在現場起獲所有遺失的珠寶首飾，幸好及時逮捕2人，讓他們來不及銷贓，訊後依竊盜罪移送士林地檢偵辦。

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▼警方起獲大批珠寶首飾 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）