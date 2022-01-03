布袋戲國寶大師黃海岱122歲冥誕　雲林縣府邀黃之子一同祝壽

▲雲林布袋戲館內特別策劃「紀念布袋戲國寶-黃海岱展覽」展出黃海岱手稿、經典戲偶、劇本，帶領民眾一同感受黃海岱超過一世紀的風華歲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨元月2日是雲林布袋戲日，也是布袋戲大師黃海岱122歲冥誕，雲林縣府在虎尾文化三館「布袋戲館、故事館、雲林記憶Cool」策劃活動，並由縣長張麗善和黃海岱之子黃逢時等人一起為黃海岱大師祝壽，象徵期許雲林布袋戲發展能淵遠流長，並邀請虎尾國中學生開場表演，展現台灣布袋戲傳承與新活力。

布袋戲日活動由虎尾國中表演揭開序幕，虎尾國中為布袋戲植根學校，榮獲2020年偶戲節小金掌獎，學生們以傳統鑼鼓的後場配樂搭配布袋戲演出，展現台灣布袋戲傳承與新活力。祝壽紀念儀式由縣長張麗善、黃海岱之子黃逢時、縣議員黃美瑤、廖偉晴、梁銘忠、虎尾鎮長丁學忠、文觀處長陳璧君及眾多劇團團長等人，共同以122顆長壽龜菠蘿麵包為黃海岱祝壽，特製長壽龜菠蘿麵包象徵期許雲林布袋戲發展能淵遠流長。

▲雲林縣府在虎尾文化三館策劃布袋戲日活動，並由縣長張麗善和黃海岱之子黃逢時等人一起為黃海岱大師祝壽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善指出，雲林縣政府自2007年起，為表彰黃海岱大師對布袋戲傳承及發揚的卓越貢獻，特別將黃海岱大師的生日定為「雲林布袋戲日」，且每年都會舉辦相關紀念活動，邀請縣內五洲派及閣派布袋戲團齊聚一堂、互相切磋，藉此表達對大師的肯定、感恩及景仰。

張麗善表示，黃海岱大師在布袋戲傳承延續上扮演非常重要的角色，他勤學不勸、文學底子非常深厚，撰寫的劇本內容豐富、具教化意涵，不僅講忠孝節義也講禮義廉恥，以寓教於樂的方式教化人心，非常不簡單；除了傳統布袋戲呈現方式外，現在大霹靂也結合科技，包括5G系統、虛擬科技、VR等等，讓傳統布袋戲展現新活力。

▲活動由虎尾國中布袋戲團擔任開場表演，展現台灣布袋戲傳承與新活力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，希望藉由科技的進步，從劇本、口白、前台到後台，能讓孩子對布袋戲更有興趣；這幾年縣府推動植根計畫深入校園，已有70多所學校、1萬多名學生正在學習布袋戲，期待未來透過布袋戲傳習中心，能夠從國小、國中、高中一路連結到大專院校，為布袋戲培育更多的人才，將布袋戲傳統文化發揚光大，讓布袋戲一代傳一代綿延不絕。

黃海岱之子黃逢時致詞時表示，布袋戲在台灣如果不是有這麼多人的鼓勵與支持，不可能在這100多年來在台灣定根、開枝散葉，非常感謝縣內各布袋戲劇團共同努力；隨著布袋戲從外台戲進入戲園，再到電視台、霹靂布袋戲，他曾非常擔憂布袋戲傳統會漸漸淡去，要如何繼續保存布袋戲文化，但又不得不考慮現在的觀眾，尤其是年輕觀眾的喜好，包括視覺、聽覺怎麼去滿足他們，甚至怎麼更進一步讓他們內心覺得布袋戲是好看的、是動人的，這個很重要，所以他一再勉勵相關從業人員，一定要多加思考，也要多充實並提升自己，要多看書、影片或各種戲，充實自己的內涵才能讓布袋戲傳承下去。

▲雲林布袋戲館內特別策劃「紀念布袋戲國寶-黃海岱展覽」展出黃海岱手稿、經典戲偶、劇本，帶領民眾一同感受黃海岱超過一世紀的風華歲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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