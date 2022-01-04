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奪命牌局！她戰勝血癌卻「染疫病死」　只因閨蜜確診都沒講

▲▼美國俄亥俄州婦女被好友傳染新冠死亡。（圖／翻攝自Facebook／Barb Bartolovich）

▲芭芭拉被閨蜜傳染新冠肺炎，不幸病逝。（圖／翻攝自Facebook／Barb Bartolovich）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起不幸事件，婦女芭芭拉（Barbara Bartolovich）曾罹患血癌，卻靠著堅強意志力戰勝病魔，此後更加珍惜生活。她一直都很謹慎防疫，未料只是邀約好友們一起打牌，卻遭傳染新冠肺炎，不幸去世，只因為其中一位閨蜜隱匿自己確診的事實。

綜合外媒報導，82歲的芭芭拉血癌康復後，免疫系統仍比一般人更弱，因此及早注射疫苗，也只和已接種者往來。她在邀約牌局前，逐一詢問朋友們是否打過疫苗，每個人都給出肯定答案，未料自己卻遭感染，病情急速惡化，住院後一度裝上呼吸器，卻仍於去年12月21日病逝。

▲▼美國俄亥俄州婦女被好友傳染新冠死亡。（圖／翻攝自Facebook／Barb Bartolovich）

▲芭芭拉身後留下4個孩子、10名孫子女。（圖／翻攝自Facebook／Barb Bartolovich）

孫女蘿倫（Lauren Nash）表示，在那一場牌局上，「有人認為可以隱瞞新冠篩檢陽性的事實，那個人在奶奶生病後坦承，我們才發現這件事。」她希望更多人知道奶奶的故事，藉此意識到防疫措施的重要性，也呼籲任何有症狀或篩檢陽性者「出於愛心遠離他人」「只因為你想出去玩，就傷害或者害死某人，真的不值得。」

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