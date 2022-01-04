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有對新冠病毒終身免疫辦法？　沈富雄：2劑疫苗+染Omicron

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎變異株「Omicron」高傳染性，讓全球防疫再次拉緊報，美、英、法等國單日確診數屢破新高，美國甚至在去年12月30日創下單日約58萬人染疫的世界紀錄；而台灣昨新增2例Omicron確診案。不過，有腎臟科醫師背景的前立委沈富雄則指，若無症狀感染者是確診數5倍，其實致死率僅0.04％，當另一變異株「Delta」被Omicron趕盡驅絕後，即可解封；他也強調，Omicron是善類，反而是人類無能，甩鍋給症狀輕微卻提供永久免疫的病毒。

沈富雄4日上午在臉書以「一株自我馴化的病毒竟使天下大亂」為題表示，Omicron病毒數奇高，傳播速度奇快，將在一月中旬前席捲歐美各國，並將Delta肅清，但各大咖昧於大勢、弱於專業，他們這兩週內所下達的指令，雜亂無章、前後矛盾，使人無所適從。

沈富雄以8個QA分述看：

Q1：美國總統拜登發4億份家庭快篩Kit，並自責白宮動作太慢，發的數量不夠？
A：篩陽又如何？篩陽要不要通報？通報後又如何？匡列、追蹤、隔離全部失靈，也沒有必要了。

Q2：美國美國CDC（疾病控制與預防中心）改變指引，只有篩陽而且有症狀者需隔離5天？
A：很多專家擔心只隔離5天會有漏網之魚，真相是CDC已經投降了，滿街滿巷都是魚。

Q3：每天報告Omicron的確診數有無意義？
A：完全沒有意義，英、法、美國每天新確診數達15-40萬，如每人傳播5人，黑數驚人，因此才有一說，義大利將於兩週內確診200萬，全國隔離1000萬，舉國癱瘓，這是一個無知的大笑話。

Q4：目前粗估Omicron的致死率為0.2％，接近流感致死率，真相如何？
A：如果無症狀的感染者是確診數的5倍，致死率其實只有0.04％。

Q5：難道不怕sheer Volume（單就人數而論）會擠垮醫院嗎？
A：Omicron的症狀主要是喉嚨痛、頭痛、流鼻水。幾乎沒有肺炎，難得發燒，不需氧氣，不需負壓病房，平均住院日數小於3天，如果這樣會擠垮醫院，是醫生的無能與誤判。

Q6：要第三針補強，或甚至打第四針嗎？
A：請見下圖，提高兩針覆蓋率是國家的責任，其餘可有可無，自己瞎忙。

▲▼沈富雄認為，提高兩針覆蓋率是國家的責任。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄自製表格。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

Q7：目前疫情如何？
A：疫情正熾的南非、英國、法國、美國將於一月中旬到達頂峰，二月底主動肅清，全球疫情在第三季結束，剩零星的地區性感染（Endemic）。

Q8：何時解封？
A：當Delta病毒被Omicron趕盡驅絕後，即可解封。

沈富雄強調，「Trust me！Be patient！（相信我！要有耐心！）Omicron是善類。是人類無能，甩鍋給症狀輕微卻提供永久免疫的病毒！」

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