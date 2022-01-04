大陸南極科考隊「嚴禁串門」防疫　各站封路立警示牌限制活動範圍

▲發生新冠疫情的比利時伊麗莎白公主南極站。（圖／翻攝國際極地基金會）

記者魏有德／綜合報導

比利時位於南極大陸的科考站出現聚集性新冠肺炎疫情，25名工作人員中已出現16人確診。同樣位於南極大陸的兩座中國科考站隊員得知消息後表示，從疫情開始全球蔓延後，中國科考隊就規定在南極不與外國站點接觸，此外，中國自己的科考站也規定互不串門，活動範圍僅限方圓1公里內。

▲中國南極科考隊中山站。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，中國目前在南極執行任務的科考隊員中，有三名武漢大學師生，分別是駐紮中山站的武漢大學中國南極測繪研究中心教師張汝誠；長城站的生命科學學院教師彭方及南極測繪研究中心碩士生陳帥均。

張汝誠主要從事海平面變化監測方面研究，平時去戶外科考時，在廣袤的南極冰雪世界幾乎不會「偶遇」外國科考隊員，他表示，中國的科考站距離位於東南極的「伊麗莎白公主南極站」都很遠，「距中山站直線距離有1900多公里，長城站更遠，超過3400公里，隊員都不能超出指定區域活動。」

陳帥均提到，長城站附近有智利、烏拉圭、韓國站，都沒有互相串門，互通的路也臨時封閉，還用英語寫了標牌，「不僅如此，中國自己的幾個科考站也規定互不串門，長城站要求隊員出門散步向南不過老油罐，向北不過玉泉河，就在方圓1公里範圍內活動。」

▲武漢大學艾松濤團隊研發的「雙龍探極」研究平台。（圖／翻攝極目新聞）

對於在南極大陸上出現的疫情，武漢大學中國南極測繪研究中心教授艾松濤認為，有兩架巴斯勒飛機於2021年11月10日，12月14日及12月23日到訪了比利時伊麗莎白公主南極站，隨後又陸續抵達了多個南極站點，「這兩架飛機到過的站點，一定要高度警惕，防止疫情進一步擴散。」