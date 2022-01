▲5歲男童意外被大樹壓死。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大郊區一棟民宅附近大樹突然倒下,導致房子被當場劈成兩半,造成人在屋內的5歲男童柴克(Zachary)受困,消防人員抵達試圖把男童救出時,目睹母親正在崩潰尖叫,最後仍慘死大樹下。

事件3日凌晨5時發生在迪卡爾布郡(DeKalb County),消防人員趕到現場時,發現一棟房子已被大樹劈成兩半,初步判斷可能因為強風加上雨水,導致土壤變得鬆軟大樹才會倒下,男童的母親雖然也被壓倒在樹下,但幸運沒有受傷。

消防官員丹尼爾斯(Jaeson Daniels)表示,他們抵達時,男童母親雖然沒有受傷,但一直在瘋狂尖叫,也無法好好與人交談,顯然事件讓她的精神狀態受到很大打擊。消防人員最後出動怪手把大樹移走,才總算把男童的遺體帶離現場。

