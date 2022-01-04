露營帶「空油桶」友全看傻！他曝神秘用途　網跪：學起來

▲網友帶了用完的空油桶去露營。（圖／翻攝自臉書「露營公社」）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來國人瘋露營，假日一到就會揪親友上山體驗大自然生活，雖然必須自行烹煮食物，夜晚也只能睡在帳篷，有諸多不便，依舊無法澆熄民眾想露營的熱情。近日有網友分享，露營時帶了一個空油桶，同行的友人看了一頭霧水，沒想到用途曝光後，讓網友們驚呼，「好厲害，學起來！」

一名網友在臉書社團「露營公社」發文，只見他帶了一個空的食用油桶去露營，友人看了滿臉疑惑，不斷追問用途為何，他只笑回「到時候就知道了」。

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隨後，原PO也揭曉用途，原來油桶是用來「烤雞」的。他解釋，只要用台啤空罐支撐整隻雞，放進小鍋中，接著再將油桶套上，四周放滿炭火，大約一小時後，烤雞的外皮已呈現油亮的金黃色，讓人看了口水直流。

▲▼原PO用油桶來烤雞，烘烤約一小時。（圖／翻攝自臉書「露營公社」）

貼文一出，立刻引發網友熱議，許多人紛紛驚呼，「好厲害啊！到底怎麼烤的？求教學」、「這才是露營」、「有神快拜」，也有人表示，「20年前烤到現在，一樣用這方法烤」、「我們學生時代都是這樣烤桶子雞」、「當兵時也是油桶+撿海邊漂流木來烤」，也有過來人分享，「我們是用不鏽鋼的垃圾桶（新的）烤雞，不到18分鐘，一隻完整美味的烤雞上桌」。

▲DIY金黃脆皮烤雞上桌。（圖／翻攝自臉書「露營公社」）