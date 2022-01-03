快訊／林昶佐罷免門檻出爐5萬8756票　北市提醒17間投開票所變動

▲立委林昶佐。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區中正萬華立委林昶佐罷免案將於1月9日登場，台北市選委會日前公布罷免案投票人數為23萬5024人，罷免門檻為5萬8756票。台北市選委會副總幹事余淑（女宜）3日表示，已經陸續在寄送投票通知單，由於此次在週日投票，所以有17個投開票所進行調整，呼籲民眾記得看通知單的地點投票。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

距離1月9日只剩下不到一週時間，余淑（女宜）3日受訪時表示，已經在陸續寄送投票通知單，依法必須於3天前（1月6日）拿到，而北市這次會超前，目前中正區已經寄送的差不多，而萬華區正在努力完成中，希望能早日讓民眾收到通知單，了解罷免公告內容。

▲林昶佐罷免案投票通知書。（圖／記者袁茵攝）

關於民眾應注意事項，余淑（女宜）指出，由於才剛舉辦完全國性公民投票，公投法和選罷法有很多不同規定，其選罷法比較嚴格，提醒民眾當天一定要帶身分證，以及攜帶投票通知單、印章加速領票流程。

余淑（女宜）提及，由於離公投日相近，北市盡量不更動原本的投開票所，但此次剛好是週日，碰到很多教會活動或場地整修，所以局部調整17個投開票所，中正區有9個，萬華有8個，呼籲民眾要看一下投票通知單的投開票地點。

至於禁止事項，余淑（女宜）說，投票日0時起不得從事罷免活動，違者處新台幣50萬到500萬元罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；不可以撕毀罷免票，違者處新台幣5000元到5萬元罰鍰；不可以攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限，違者處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

另外，被問到為何中選會派出副主委陳朝建率隊進駐台中市選委會，卻未派同等級人士至北市選委會？余淑（女宜）回應，因為此次看起來台中選情較激烈，加上是有候選人的補選，北市會依照中選會規定，將各個環節加強辦理完畢，為民眾服務。