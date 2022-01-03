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于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

▲▼退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

▲退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

記者陶本和／台北報導

黨齡超過30多年的國民黨前黃國園黨部主委、藍營內罕見反共將軍于北辰，日前退出國民黨，並公開支持台中市第二選區立委補選候選人林靜儀。對此，民進黨負責中部地區選務幕僚分析，壓垮于北辰最後一根稻草，是藍營為鞏固領導核心，選擇與地方黑金派系靠攏，讓忠貞黨員感到心灰意冷。

于北辰在退黨之後，在他公開力挺林靜儀的相關談話中提到，自己要挺的是正義、公理，而不是地方派系、不是讓大家無法抗拒的壓力；而他日前也曾自爆，「顏家」不滿他在節目上的言論。

對此，民進黨負責中部地區選務的幕僚表示，從于北辰的談話中分析，真正壓垮于北辰的最後一根稻草，應該跟藍營黨內地方派系顏家施壓脫不了關係，也就是朱立倫為鞏固領導核心，選擇與地方黑金派系靠攏結合，導致于北辰這樣的忠貞黨員，對國民黨改革感到心灰意冷。

綠營幕僚分析，于北辰退黨並公開力挺林靜儀，單從藍綠角度是看不出門道，而是要從以「水準比較高」，自詡「學歷」、「社經地位」都比綠營支持者高的「知識藍」來觀察。

這位幕僚指出，國民黨推出以地方派系顯著的顏寬恒參選，對決「女醫師」林靜儀，套用日治時期台灣詩人嗆辜顯榮的話，來形容知識藍，「在道德上根本是破尿壺比玉器」，支持顏寬恒，變成一種難以啟齒的蠢。

對於林靜儀，這位地方上的幕僚說，她是一般家庭出身，台中就學、行醫，跟所有人一樣必須上班才有飯吃，也不曾因為擔任公職而個人財產暴增，也曾遠赴海外進行醫療服務，更替弱勢奔走、替女權發聲；相形之下，顏寬恒和他代表的顏家形象，確實讓「知識藍」相當苦悶。

這位負責中部地區選務的幕僚說，近來確實有不少藍軍的支持者表達這樣的憂慮，也氣憤國民黨為何不提名一位學經歷至少相當、形象清新的候選人來對戰林靜儀？

回過頭來，對照于北辰支持林靜儀的理由稱，「要挺的是正義、公理，而不是地方派系、不是讓大家無法抗拒的壓力」。民進黨幕僚表示，這段話的背後反映出，不只是正常藍在倫理上無法接受，國民黨讓黑勢力盤據地方，更凸顯這次中二選區補選，林靜儀的參選，她所代表的價值。

該幕僚強調，中二選區的鄉親渴望的，不是國民黨，也不是「顏家」給得起的，于北辰不惜退黨、支持林靜儀，其目的就是希望下週日的補選，台中市第二選區的鄉親，能夠為了自己、為了自己的孩子，勇敢站出來投票，讓家人的生活不再有恐懼，可以健康成長。

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