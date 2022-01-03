「經濟藍、知識藍有出走潮」　民進黨分析國民黨領導核心崩台可能

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨前黃國園黨部主委于北辰退黨，前高雄市長韓國瑜2日舉辦「善良微光見面會」，號召能量依舊驚人，上萬韓粉擠爆會場。對此，民進黨資深幕僚分析，藍營在四大公投後，出現「經濟藍」出走現象，加上與地方黑金靠攏，導致趕走了「知識藍」。

首先，針對于北辰的退黨，民進黨資深幕僚表示，從綠營觀點來看，其實關鍵不在藍綠，而是國民黨的支持結構，出現「地殼變動」，至於結構性的變動，要從朱立倫回任黨主席後的行事風格來分析。

該幕僚說，朱立倫過去給人「溫文儒雅」的印象，是國民黨內部的溫和派，不過這次回鍋，行事風格不同於以往，言行舉止激進，有明顯靠攏「戰鬥藍」的趨勢。

此外，這位幕僚回憶，在朱立倫上任第一件事，就是任命地方黨部主委，名單一出，卻是許多地方黑勢力人士在列，加上罷免陳柏惟後，朱立倫提名台中地方派系顏寬恒。因此，他認為，朱立倫選擇與地方派系黑勢力靠攏的決定，成為壓垮于北辰，以及「知識藍」等人出走的關鍵。

除了「知識藍」出走的狀況外，綠營幕僚觀察發現，國民黨成功罷免台灣基進黨立委陳柏惟後，誤判情勢有利國民黨，於是對「四個公投案」提出「四個同意」；但是，在投票前兩週，四個公投案對台灣經濟發展、國際貿易等傷害逐步浮出檯面，這讓許多「經濟選民」轉而選擇挺「四個不同意」。他認為，國民黨在四項公投遭到大逆轉之後，顯示藍營也流失許多「經濟藍」的支持者。

該綠營幕僚強調，朱立倫回任黨主席，除了首戰成功罷免陳柏惟外，接下來的四大公投案卻大敗，若接下來的1月9日中二選區立委補選、林昶佐罷免案，國民黨如果又輸掉，他的領導核心恐將崩台。