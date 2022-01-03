《雪降花》真實版？「脫北」體操選手翻越國境像走廚房　疑經濟困難

▲自稱是北韓機械體操選手的A某憑藉矮小身材、50多公斤體重翻越3公尺高的鐵絲網。（示意圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓1日晚間9時20分傳出一名身材矮小的男性，從江原道高城郡東部前線22師團所在的軍事緩衝區（DMZ），逃離南韓、潛入北韓（朝鮮），儘管後知後覺的南韓軍方派出人力展開搜索作戰，卻還是錯失機會。南韓國防部稍早證實，該名男子就是2020年11月初從同個地點脫北潛入南韓的機械體操選手。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓國防部關係人士今（3）日向當地記者證實，1日潛入北韓的身份不詳男子，其實就是2020年11月初從江原道高城郡越過軍事分界線投誠的北韓機械體操選手A某，其年齡為30歲出頭，至於姓名則不便被透露。

南韓國防部表示，其實早從1日中午12時民間人管制線（Civilian Control Zone, CCZ）附近的監視器就拍下A某的身影，而他的穿著恰好與2020年11月初脫北投誠時的穿著幾乎一致，且能辨識個人身分的臉部五官特徵也被清楚拍下。

南韓國防部說明，該名男子雖在北韓是機械體操選手，不過在脫北進入南韓後，便以擔任清潔員為生，可能是收入不多、加上在南韓消費物價水準較高，因此長期以來經濟困頓，雖然管理當局於去年12月29日還可以與他取得聯繫，不過從30日起聯繫便突然斷絕，懷疑是他當時早已下定決心，準備前往江原道高城郡進行潛入（重返）北韓的相關準備作業。

▲南韓軍方曾於2020年11月3日出動大批軍力尋找潛入國境的脫北男子。（圖／達志影像／美聯社）

至於A某是否為假藉「脫北」為名義、實則是北韓當局安排滲透進南韓的間諜？對此南韓國防部表示，A某是北韓間諜的可能性相當低，因為當局一直以來便依照管理流程持續監控、追蹤，且A某進入南韓後主要從事清潔員等工作，依其職業特性較難以取得特定情報。

而A某是否是如他所自稱的「機械體操選手」？南韓國防部相關人士表示，目前依舊無法確認，「難以確認（A某）是否是機械體操選手，據我所知是無法確認的。」

南韓軍方在逮捕作戰失敗後，曾透過西海、東海軍事聯絡頻道向北韓發送通知文告知此事。南韓國防部表示，北韓雖然在收到通知文後已表示「確認收信」，但對於南韓提出的其他要求卻隻字未提。

據悉，南韓軍方透露，從監視器等捕捉到的畫面來看，A某進入軍事緩衝區（DMZ）時，疑似出現3名北韓軍官與其接觸，並引導他回到北韓境內。

►快訊／他潛逃離開南韓！證實是前年「脫北體操選手」 獲北韓3軍官接應

►新年第1天螺絲鬆了！南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》