韓版陳樹菊！一生賣紫菜包飯　92歲嬤捐1500萬一生積蓄...暖哭韓網

▲ 南韓92歲老奶奶朴春子捐出一生積蓄，12月3日到青瓦台接受表揚。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓92歲老奶奶朴春子（박춘자，音譯）自幼貧困，10歲開始賣紫菜包飯支撐家計，一生省吃儉用，存下多達6.5億韓元（約新台幣1505萬元）積蓄，全都捐給慈善機構，上月獲青瓦台表揚。她的善舉近日在網路上重新引起關注，感動眾多網友。

《國民日報》報導，朴春子去年12月3日受到南韓總統文在寅及第一夫人金正淑邀請，前往青瓦台接受表揚。她一生在南漢山城附近的小巷裡賣紫菜包飯，存下6.5億韓元（約新台幣1505萬元）積蓄，全都捐給兒童基金會等慈善機構。

梨花女大木洞醫院急診醫學科教授南宮仁（남궁인，音譯）當天同樣受邀前往青瓦台，近日在臉書上撰文介紹朴春子的故事，令她的暖心善舉再度引起關注。

南宮仁提到，朴春子當天在青瓦台發表感言時表示，「我很窮，從出生就沒有母親，和父親一起度過艱困的生活，10歲開始努力避開警察的目光，在京城站（現為首爾站）賣紫菜包飯，有錢可以買食物的感覺很幸福。」

朴春子說道，「那種感覺真的很棒，所以想讓別人也體會這種感受。只要把捐錢給沒有錢的人，就可以傳遞這份幸福」，此後只要手邊有錢，就會捐給他人，「沒有什麼事比分享更令人心情愉快了」，90多年來不斷與他人分享，沒想到因此有機會踏入青瓦台。

她當天握著金正淑的手，忍不住流下眼淚，事後則提到，「剛剛握著（金正淑）向我伸出的手，想起小時候牽住我的父親的手」，才會在眾人面前落淚。

南宮仁也補充，朴春子不僅捐出賣紫菜包飯賺來的積蓄，40年前開始將一名被遺棄的身障人士視為家人照顧，後來還將2000萬韓元（約新台幣46萬元）的房子押金捐出，目前就住在自己捐助的福利設施裡，和這名身障人士一起生活。

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