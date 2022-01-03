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【廣編】一秒出國！西班牙達利畫作「真跡空運來台」跨年盛大開幕

▲▼西班牙,達利,展覽,特展,真跡,中正紀念堂,軟時鐘。（圖／時藝多媒體提供）

▲達利多件作品真跡抵台。

圖、文／時藝多媒體提供

2022必看藝術大展「瘋癲・夢境・神曲－天才達利展」，1月1日於中正紀念堂2、3展廳正式開展！本次展出首次來臺內容包含經典軟時鐘符號作品、「梅維斯廳」裝置經典重現等；展場設計亦融入「踏在夢境中的現實」概念，在真跡作品光環與環境氛圍加成下，觀眾將擁有精彩的沉浸式的超現實體驗！

必看五大重點：
重點1. 超現實大師繪《神曲》詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！
重點2. 經典軟時鐘符號作品首次來臺展出！
重點3. 達利X迪士尼動畫短片《命運》全片臺灣首映！
重點4. 從達利作品看見《編織女》與《侍女圖》！
重點5. 經典「梅維斯廳」將於展覽現場重現！

本特展主要贊助單位中國信託商業銀行長期以來支持優質藝文展覽，為回饋客戶，刷卡購買「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」全票，於展覽現場與線上購票享優惠價315元！此外，全展期間，於展覽現場刷中信卡，購買特展商品享95折折扣優惠！

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瘋癲．夢境．神曲－天才達利展
展覽地點：國立中正紀念堂一樓 2、3廳（100台北市中正區中山南路21號）
展覽日期： 2022 / 1 / 1 (六)至4 / 13 (三)，週一正常開館
票價資訊：全票350元、優待票320元、特惠票175元、未滿6歲兒童及持身心障礙手冊者本人免票。

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西班牙達利展覽特展真跡中正紀念堂軟時鐘

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