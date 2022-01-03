【廣編】一秒出國！西班牙達利畫作「真跡空運來台」跨年盛大開幕

▲達利多件作品真跡抵台。

圖、文／時藝多媒體提供

2022必看藝術大展「瘋癲・夢境・神曲－天才達利展」，1月1日於中正紀念堂2、3展廳正式開展！本次展出首次來臺內容包含經典軟時鐘符號作品、「梅維斯廳」裝置經典重現等；展場設計亦融入「踏在夢境中的現實」概念，在真跡作品光環與環境氛圍加成下，觀眾將擁有精彩的沉浸式的超現實體驗！

必看五大重點：

重點1. 超現實大師繪《神曲》詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！

重點2. 經典軟時鐘符號作品首次來臺展出！

重點3. 達利X迪士尼動畫短片《命運》全片臺灣首映！

重點4. 從達利作品看見《編織女》與《侍女圖》！

重點5. 經典「梅維斯廳」將於展覽現場重現！



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瘋癲．夢境．神曲－天才達利展

展覽地點：國立中正紀念堂一樓 2、3廳（100台北市中正區中山南路21號）

展覽日期： 2022 / 1 / 1 (六)至4 / 13 (三)，週一正常開館

票價資訊：全票350元、優待票320元、特惠票175元、未滿6歲兒童及持身心障礙手冊者本人免票。