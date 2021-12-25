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2022「膠帶藝術展」在高雄！夢幻絕美的沈浸世界再掀IG打卡潮

文／瘋設計

唯一榮獲2020德國紅點最佳設計獎的售票型藝術特展，由瘋設計攜手德國藝術團體TAPE THAT共同策展，成功打造IG熱門話題，創下近三千則以上貼文響應的「 聚膠行動 #TapeArt」，2022年即將帶來潮流再現的 #2.0 升級版本，「 聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」是繼2019年於台北展出後，睽違近3年再次來台，為高雄帶來更吸睛、更夢幻、更沈浸的潮流美學，此次德國藝術家更是突破疫情封鎖來到高雄，要再次打造並展現膠帶藝術裡的多層宇宙。

屢獲國際大獎肯定， 聚膠行動 2.0將再次顛覆你的想像

本展的裝置作品皆出自德國柏林膠帶藝術界指標團體TAPE THAT的現地創作，藝術家不畏疫情應邀前來高雄駁二藝術特區，與瘋設計再次聯手推出全新2.0版本展覽，並以榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎Best of the best認證的膠帶藝術，打造擁有深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知以及夢幻絕美的沈浸世界。

作為「2.0升級版」，本次展覽共有10個獨立展區，除了展出TAPE THAT系列平面新作之外，也帶來像是更加豐富的錯視空間、融合鏡屋、經典偽裝、UV紫外世界、RGB暗夜幻彩廊道、膠帶藝術街頭巡禮紀錄片以及觀展限定的群眾創作區。展覽也正好在2022年高雄燈會期間開展，邀請所有到訪南台灣的民眾，一同到高雄看燈會、過春節、逛展覽，熱熱鬧鬧迎接新的一年，聚膠行動將以全新的視覺設計、空間構建與體驗創造，引領民眾跳脫膠帶只能平貼的傳統印象，並且進入多元的立體視角重新探索膠帶藝術的可能性。

潮男藝術家 TAPE THAT 現地創作

TAPE THAT，成軍於2011年，來自柏林街頭文化與潮流藝術的最蓬勃的十字山區，由六位平均年齡30歲的藝術家組成。他們擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象，從平面到立體創作、以及大型空間創作等屢屢驚豔大眾的視野與想像。他們更創建膠帶藝術家的國際交流平台「TAPE ART CONVENTION」，並以積極行動走遍世界推廣膠帶藝術，讓世界上各角落的人們，都能透過近距離接觸或是親手體驗，感受這用膠帶貼出來的藝術新形式。

聚膠行動 源起街頭的新形態藝術

Tape Art（膠帶藝術），1989年在美國羅德島的街頭，出現了第一件純以膠帶完成的塗鴉創作，創作者是一群匿名的藝術家，他們用大量膠帶取代傳統塗鴉用到的顏料與噴漆。自此，膠帶華麗轉身成為一種全新的藝術創作媒材。基於街頭文化的自由特性，膠帶藝術發展漸趨於多元，主題從突顯社會議題的擬真畫作、純意識流展現的交錯曲線，再到天馬行空的想像空間，膠帶本身構築的「彈性」視覺張力，巧妙地融合在城市牆面、建築、地鐵等不同介質裡，加上膠帶易於撕貼修改，也讓藝術家們盡情地投身在不斷嘗試創作的可能性中。

聚膠行動# TapeArt 2.0@KAOHSINUG

展覽期間：2022.01.21（五）– 04.10（日），01.31除夕休館
展覽地點：高雄 駁二藝術特區 蓬萊B3、B4倉庫

（完整文章請看瘋設計

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