▲科技新貴結構設計師返鄉從農，石門青農謝宜良傳承古法製好茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區是台灣最北端的行政區，周邊有富貴角與白沙灣等著名景點，在這有著豐碩的農產資源，與美麗的自然景觀的國境之北，草里製茶廠現為「一良茶屋」的茶園第4代傳人謝宜良，堅持古法製作石門鐵觀音及阿里磅紅茶，希望能將石門在地好茶傳承下去並讓更多人熟識。

34歲的謝宜良原在科技公司擔任結構設計師，但在工作之餘還是常常關注市場脈絡，觀察通路上成功的銷售模式，思考是否可用在銷售自家茶葉上，直到某天回家時，看到父親與爺爺做茶的動作已經開始有些吃力了，這個瞬間讓他萌生了回家接手家中茶園的念頭。

▲一良茶屋茶園。

謝宜良後來在2014年決定返鄉傳承家中百年茶園，並運用年輕人創新思維，打造「一良茶屋」品牌，透過新北市農業局協助包裝設計，將石門地區運用古法製作的炭焙好茶，結合文青且有質感的包裝，在一盒茶葉中，蘊含了百年製茶技術與新世代青農能量。

謝宜良表示，「一良茶屋」的阿里磅紅茶製作方式從日治時期就延續至今，近年在發酵時間有稍作改良，讓滋味偏甜；而炭焙鐵觀音，則堅持採用龍眼木炭烘焙，透過木炭的焙火，口感層次變化豐富，散發迷人香氣。

▲一良茶屋炭焙鐵觀音。

謝宜良說，未來會開發不同種類的炭焙茶品，將炭焙茶逐漸推廣給更多人了解，並規劃將石門茶山輕旅行與手作製茶DIY結合，一杯茶，一抹山青，帶動石門當地茶葉觀光，讓更多人認識到濃郁沈穩的炭焙鐵觀音以及滑順香甜的阿里磅紅茶。

農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，推出「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有專案協助及Line@即時線上QA服務，一條龍的服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯，打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。

【更多新聞】

弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商 金山警逮中和男收簿手

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」 下注金高達1800多萬元

快訊／基隆復康巴士衝對向撞貨車 車體變形擋風玻璃掉落駕駛受困

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖 保母涉過失致死10萬交保

國寶台灣藍鵲賤賣800元 自稱「金山藍鵲」男子下場慘